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Отдых в Грузии: ТОП-5 лучших курортов у моря

Сегодня, 10:00

Рассказываем, где отдохнуть на восточном побережье Черного моря

Несмотря на то что Украина возобновила полеты в ряд стран с 15 июня, Грузия будет открывать границы и осуществлять прием иностранных туристов поэтапно. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность собственных граждан в условиях распространения коронавируса.

Сегодня.Lifestyle рассказывает, где отдохнуть у моря в Грузии этим летом и что там можно посмотреть. К слову, недавно мы также писали, куда поехать из Украины на море летом.

Отдых в Грузии летом
Отдых в Грузии летом
Фото: Depositphotos

Грузинское побережье Черного моря занимает 315-километровую приморскую зону. Летом здесь жарко, а условия климата позволяют купаться в море в течение целых семи месяцев.

Грузия известна своими разнообразными курортами, не только туристическими, но и лечебными. Природа этой страны завораживает, способствует эмоциональному восстановлению и умиротворению.

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Почти на всех морских курортах Грузии развита инфраструктура, что обеспечивает комфортный отдых для туристов. Здесь есть как гостиницы с сервисом "все включено", так и пансионаты, а также частные дома, которые можно арендовать для отдыха у моря.

В Батуми огромное количество вариантов жилья по разным ценам, для больших и маленьких компаний. На курорте есть галечный пляж, который тянется на несколько километров вдоль всего города, а еще можно взять экскурсию к близлежащим достопримечательностям и съездить в Аджарское высокогорье.

Пляж в Батуми, Грузия
Фото: Depositphotos

Один из самых популярных морских курортов для молодежи – Кобулети. Он расположен в 20 км от Батуми. Здесь находится огромное количество клубов и ресторанов. В Кобулети также есть длинный 12-километровый пляж, куда в разгар сезона приезжает множество отдыхающих, как местных, так и из других стран.

Кобулети, Грузия
Фото: Depositphotos

Прелесть Анаклии в том, что это относительно новый черноморский курорт Грузии. Сюда приезжает не так много туристов из-за плохо развитой инфраструктуры по сравнению с Кобулети или Батуми. Зато жилье здесь в разы дешевле, и есть песчаные и галечные пляжи.

Анаклия, Грузия
Фото: tournavigator.pro

Курорт Зеленый Мыс, он же Мцване-Концхи, славится своим ботаническим садом. Здесь для туристов работают около 10 бюджетных гостиниц, есть чистый пляж с видом на горы. Отличное место для отдыха в тишине и спокойствии.

Зеленый Мыс, Грузия
Фото: Depositphotos

Квариати считается одним из лучших морских курортов в Грузии. Это небольшой поселок, который расположен на берегу и на горном склоне. Туристам предлагают номера в отелях на пляже и на склоне. Еще один хороший вариант для тихого отдыха летом.

Квариати, Грузия
Фото: Depositphotos

Если вы все же намерены отдыхать в Украине, обязательно посмотрите ТОП-7 лучших пляжей Одессы: где позагорать и отдохнуть летом 2020 года.

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