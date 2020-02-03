Отель с прозрачными "номерами-пузырями" показали в Таиланде: невероятные фото

Ночь в Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort обойдется в 512 евро за двоих

Отель с прозрачными номерами-пузырями в Таиланде Фото: designboom.com

Возможность переночевать возле слонов предлагает курорт Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, который находится на севере Таиланда и занимает территорию 650 тысяч квадратных метров. Номера здесь сделаны в виде огромных прозрачных пузырей. Днем из них можно наблюдать за животными джунглей, ночью – смотреть на звезды. Об этом пишет Design Boom.

В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom В Таиланде открыли отель с прозрачными номерами-пузырями Фото: Design Boom 1/9

Комнаты занимают 22 квадратных метра. В них есть спальня с кроватью king-size, гостиная с зоной отдыха и ванная комната с душем (закрытая и непрозрачная). Гостям предлагают халаты, тапочки и туалетные принадлежности (в том числе, фен и зеркало для макияжа).

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Ночь в "пузыре" обойдется в 512 евро за двоих. В стоимость входит пользование мини-баром, круглосуточное обслуживание номеров и корзинка с местными продуктами. К слову, часть вырученных средств владельцы отеля пожертвуют на сохранение популяции слонов.

Напомним, ранее на видео показали украинский отель для собак. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, почему нельзя давать свой паспорт сотрудникам отелей в Турции.

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