Оздоровительные курорты Украины: почему стоит поехать в Трускавец, Моршин или Сходницу

Узнайте о традициях украинской бальнеотерапии и лучших курортах

Если в этом году из-за эпидемии коронавируса вы не планируете зарубежную поездку, но и настоящего лета без отпуска тоже не представляете, то вы уже наверняка искали варианты отдыха в Украине. Поинтересовались мнением друзей, где именно на украинских морях им понравилось больше всего. Погуглилы интересные места для небольшого автопутешествия на выходные. Спросили у знакомого турагента, куда поехать с семьей, чтобы подышать свежим воздухом и набраться сил после утомительной изоляции.

Добавим к вашим результатов еще одну классную идею! Как насчет отдыха и оздоровления на бальнеологических курортах Украины? У нас в стране – огромное количество мест, где сама природа позаботится о вас: роскошные леса, тишина горных сел, чудодейственное воздуха и лечебные минеральные воды. Перезагрузиться после напряженных будней будет полезным каждому: малышам и их родителям, активной молодежи и пожилым людям.

О традициях украинской бальнеотерапии и лучших курортах западной Украины Сегодня.Lifestyle рассказал руководитель департамента въездного туризма Join UP! Сергей Кириченко.

Украинская здравица – город Трускавец Фото: Depositphotos

Традиции украинской бальнеотерапии

Живописные курорты западной Украины уже несколько веков привлекают туристов из разных стран. Целый год сюда приезжают, чтобы отдохнуть от шума и стрессов повседневной жизни и снова почувствовать себя здоровым и счастливым, ведь употребление целебной воды из уникальных минеральных источников положительно влияет не только на физическое, но и на моральное самочувствие человека.

В Украине обнаружено несколько сотен источников различных минеральных вод, около 80 из них применяются в бальнеотерапии – для профилактики и лечения болезней системы пищеварения, заболеваний различных органов и нарушений обменных процессов.

Минеральные воды содержат повышенное количество биологически активных минеральных компонентов и в зависимости от своих специфических физико-химических свойств воздействуют на организм человека. В составе минеральных вод имеются вещества, которые присутствуют также и в организме человека, поэтому лечебное воздействие минеральных вод заключается в восстановлении нарушенного равновесия этих веществ в человеческом организме. С лечебной целью их применяют не только для питья, но и для принятия ванн, ингаляций, полосканий, промываний и тому подобное.

Минеральные воды в Украине Фото: Pexels

Трускавец, Моршин, Сходница: несколько идей на лето 2020

Курорты Львовской области – Сходница, Трускавец, Моршин – уютные и экологически чистые зоны. Наличие здесь полезных ископаемых способствовало образованию различных по химическому составу и лечебным свойствам минеральных вод, содержащих углеродные соединения, радон, глауберовую соль, сероводород.

Здесь расположены многочисленные санатории, пансионаты и гостиницы, где можно остановиться на неделю, две или даже три, получить консультацию врача, который назначит необходимые процедуры и порекомендует, какую именно и в каком количестве пить минеральную воду.

На бальнеологических курортах Украины сегодня лечат практически все:

заболевания органов пищеварения;

заболевания почек и мочевыводящих путей;

заболевания органов дыхания;

болезни, вызванные нарушениями эндокринной системы;

кожные заболевания;

болезни позвоночника.

Моршин еще в 1878 году официально открыл свой первый лечебный сезон как климатический курорт и с тех пор является чрезвычайно популярным среди украинских и иностранных туристов. Кроме источников с горько-соленой водой, в 1879 году здесь обнаружили еще один источник с ультрапресные водой – источник Матери Божией, и до сих пор функционирует. Тогда же здесь нашли и "боровину", торфяную грязь. Поэтому уже в следующем, 1880 году, на курорте уже лечили и водой, и грязями, а Моршин стал бальнеогрязевым курортом.

Курорт Моршин Фото: Facebook

Трускавец славится минеральными водами из 14 источников, среди которых известная еще с 1836 года "Нафтуся", а также уникальными залежами озокерита, или "горного воска", который применяется в теплолечении, и солью "Барбара", которую добывают из высокоминерализированной рапы.

Сходница по сравнению с предыдущими городами – относительно молодой курорт. Местный исследователь в 1950-х годах открыл здесь источники минеральных вод типа "Нафтуся", подобных трускавецких. Под руководством главного врача местной больницы было проведен интересный медицинский эксперимент, давший удивительные результаты: больным, которые ожидали удаления почки, в течение нескольких недель давали эту воду, после чего врачи констатировали, что необходимости в операции больше нет. После нескольких лет экспериментальных и клинических исследований вода из сходницких источников была признана пригодной для лечения целого ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.

Не только лечение: как еще развлечься на курорте

Кроме общей оздоровительной программы, для укрепления здоровья и поддержания бодрого настроения на курортах Моршина, Трускавца и Сходницы туристам предлагают много дополнительных активностей, как на собственной территории, так и за ее пределами.

Обязательно отправляйтесь на экскурсии – посмотреть на скалы Довбуша, крепость Тустань, водопад Гуркало. Устройте пешую или велосипедную прогулку, поход за грибами и ягодами, покатайтесь на лошадях или лодках. Вы также можете порыбачить или погонять на квадроциклах. Если повезет, можно попасть на местные фестивали или концерты.

Для детей почти везде есть игровые комнаты и площадки на открытом воздухе. Взрослым понравится визит в баню или SPA-салон, где расслабиться поможет массаж, арома- или фитотерапия. Всей семье будет вкусно полакомиться традиционными блюдами карпатской кухни, которые подают в местных ресторанчиках.

Когда и как лучше запланировать путешествие "на воды"

Обычно добраться до лечебных курортов можно собственным авто или поездом до Львова или Трускавца, а оттуда – маршрутным автобусом или такси. Когда восстановится авиационное сообщение внутри страны, можно рассчитывать и на такой быстрый способ добраться во Львов, например из Киева или Харькова. Уже сегодня туроператоры готовы предлагать украинскому туристу полный пакет услуг, включая проезд, чтобы вам не нужно было самим тратить время на поиск лучших вариантов и быть уверенным в том, что вы получите именно то, за что заплатите.

Чтобы получить максимальный эффект от такого оздоровительного отдыха, рекомендуем запланировать отпуск минимум на 14 дней. Если вы выбрали не просто отель, а лечебный санаторий, в стоимости путевки, чаще всего, уже будут учтены не только проживание, но и трехразовое питание и лечебные процедуры.

Напомним, ранее мы рассказывали о шести летних маршрутах по западной Украине. Кроме того, узнайте, чем удивительна Бакота – как доехать, что посмотреть.

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