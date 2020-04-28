Первая ласточка: когда откроются первые рейсы Wizz Air и куда можно слетать

Британский филиал перевозчика объявил о восстановлении ряда рейсов

Венгерский лоукостер Wizz Air стал одним из первых европейских авиаперевозчиков, который возвращается к выполнению регулярных международных рейсов в условиях пандемии коронавируса. Британский филиал авиакомпании объявил о восстановлении ряда рейсов, выполняемых из аэропорта Лутон уже в ближайшую пятницу, 1 мая. Об этом сообщает издание Kurier.

Топ-менеджер Wizz Air Стивен Джонс отметил, что первоначально планируют запустить только несколько маршрутов в неделю.

Wizz Air планирует возобновить полеты уже с мая Фото: Depositphotos

"Мы уверены, что сможем осуществлять перелеты даже с учетом запретов на въезд и посадку в нескольких странах Европы", – добавил представитель лоукостера. Ожидается, что стоимость билетов будет низкая из-за низкого спроса.

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Пресс-служба авиакомпании сообщает, что в рамках санитарно-эпидемиологического регламента самолеты будут дезинфицироваться каждую ночь, а пилоты и бортпроводники будут постоянно носить защитные маски и перчатки. Пассажирам в полете раздадут бесплатные дезинфицирующие салфетки. Первыми в числе восстановленных рейсов будут маршруты в Румынию, Венгрию, на Тенерифе и в Лиссабон.

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Многие эксперты туриндустрии и участники туристического рынка Австрии высказали свое недоумение планами Wizz Air возобновить полеты из Вены уже 1 мая. Неизвестно, как в принципе возможно наладить пассажирское авиасообщение между зарубежными направлениями и готовы ли к этому аэропорты.

К слову, Австрия для борьбы с распространением коронавируса ввела санитарный контроль на границах. Вена запретила авиарейсы из целого ряда стран, включая Украину. Всем прибывающим из-за границы предписано находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет авиапассажиров после карантина.

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