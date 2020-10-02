В Лондоне установили первый в мире памятник Гарри Поттеру (фото)

Памятник изображает сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

На площади Лестер-сквер в Лондоне открыли официальную статую Гарри Поттера. Памятник изображает сцену из фильма "Гарри Поттер и философский камень" и является частью выставки под открытым небом в самом центре Лондона, включающей и других киношных персонажей. Среди них – Медведь Паддингтон, Мэри Поппинс и мистер Бин.

Об этом сообщают Timeout.

Статуя изображает Дэниела Рэдклиффа в роли мальчика-волшебника в сцене, где он впервые оседлал метлу для игры в квиддич и смог оторваться от земли. Памятник был вылеплен из бронзы, как и статуи его "коллег" из других фильмов.

Памятник Гарри Поттеру Фото: instagram.com/penseiradataty

Кстати, статую установили недалеко от кинотеатра "Одеон", где в 2001 году и состоялась премьера фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Гарри будет балансировать на своей метле "Нимбус-2000" до июля 2023 года, даря всем фанатам возможность посоревноваться в том, кто сделает самое оригинальное фото с ним.

Ранее мы рассказывали, что мужчина нашел старую книгу о Гарри Поттере и теперь может стать миллионером. Также вам может быть интересно узнать, как изменились актеры "Гарри Поттера" и чем сейчас живут.

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