Планируем summer trip: ТОП-10 музыкальных фестивалей Украины и Европы 2020

Faine misto, Польский Вудсток, Glastonbury и многое другое

Близится время фестивалей, а значит, пора пользоваться безвизом, планировать летнюю поездку и решать, как уместить все вещи в один рюкзак. Но для начала, давайте разберемся, какой музыкальный фестиваль нужно посетить в 2020 году. А может и не один?



Лучшие музыкальные фестивали 2020 Фото: Pinterest

По всему миру ежегодно проходят сотни музыкальных фестивалей на любой вкус. Мы же поговорим о самых актуальных, на наш взгляд, фестах Украины и Европы, которые уже объявили лайн-ап.

ТОП-10 фестивалей Украины и Европы 2020

Файне Місто

Фото: instagram.com/fainemistofest/

Где: Тернополь

Когда: 30.07-02.08

Этим летом состоится восьмой по счету фестиваль Faine Misto в Тернополе. С 30 июля по 2 августа для гостей феста будут играть Fever 333, Wildways, Motanka, Порнофильмы, The Unsleeping, Space of Variations, Bad Omens, Друга ріка и т.д. На территории будет три сцены, кемпинг и масса развлечений.

UPark

Фото: instagram.com/uparkfestival/

Где: Киев

Когда: 9 июля

В прошлом году на UPark выступали Thirty Seconds to Mars и собрали аншлаг. Этим летом в столицу съедутся еще больше фанатов, а все ради My Chemical Romance, которые впервые посетят Украину. В лайн-апе также Sum 41, MGK и Neck Deep. Кроме того, в дополнительные дни, 16-19 июля, на UPark выступят Royal Blood, The Offspring, Gogol Bordello и Звери.

Atlas Weekend

Фото: instagram.com/atlasweekend/

Где: Киев

Когда: 7.07-12.07

Еще один столичный фестиваль не сдает позиций. После неудачи в прошлом году, A$AP Rocky все же выступит перед украинской публикой. На фест также вернутся Placebo с новым альбомом и twenty one pilots. Среди заявленных участников Two Door Cinema Club, YUNGBLUD, Guano Apes и другие.

Zaxidfest

Фото: instagram.com/zaxidfest_official/

Где: Родатычи

Где: 26.06-29.06

Любителям тяжелой музыки определенно понравится в этом году на Західфесті. Организаторы пригласили легендарных Sepultura, The Devil Wears Prada, Being as an Оcean, и Кис-Кис. А впереди обещают еще много анонсов!

Фото: instagram.com/polandrockfestival/

Где: Костшин-над-Одрой, Польша

Когда: 30.07-02.08

Его называют "Польский Вудсток" за атмосферу и энегретику. Летом на фестивале можно будет послушать Parkway Drive, Avatar, Lordi, Prophets of Rage и многих других. На фестивале также будет работать палаточный городок. И главное – вход на Pol’and’Rock бесплатный.

SZIGET

Фото: instagram.com/szigetofficial/

Где: Будапешт, Венгрия

Когда: 05.08-11.08

Один из самых популярных фестивалей лета проводится уже 25 лет. Хедлайнерами 2020 года стали Dua Lipa, Foals, Kings Of Leon, Calvin Harris, The Strokes. При наличии билета посетители феста смогут жить на территории кемпинга.

Glastonbury

Фото: glastonburyfestivals.co.uk

Где: Гластонберри, Великобритания

Когда: 24.06-26.08

Первый фестиваль Glastonbury провели в 1970 году. С тех пор ежегодно в Великобритании собираются тысячи меломанов, чтобы оторваться под любимую музыку. Хедлайнерами фестиваля в 2020 году станут Лана Дель Рей, Дайана Росс, Тейлор Свифт и Пол Маккартни.

Melt Festival

Фото: instagram.com/meltfestival/

Где: Феррополис, Германия

Когда: 17.07.-19.07

Melt Festival существует уже 20 лет, и за это время на нем побывали Björk, Oasis, Portishead, Aphex Twin, Massive Attack и Pet Shop Boys. Фестиваль проходит на полуострове в течение трех дней. Здесь будут выступать alyona alyona, Adiel, Afrodeutsche, ATA и другие.

Rock am Ring

Фото: instagram.com/rockamringofficial

Где: Нюрнберг, Германия

Когда: 05.06.-07.06

Пожалуй, один из самых знаменитых немецких фестивалей тяжелой музыки. На сцене open-air в свое время отыграли практически все знаменитые группы, которые только существуют. Лайн-ап RamR 2020 выглядит так: System Of A Down, Green Day, Volbeat, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring и т.д.

Roskilde Festival

Фото: instagram.com/roskildefestival/

Где: Роскилле, Дания

Когда: 27.06.-04.07

Еще один фестиваль, где можно разбить палатки и насладиться музыкой. С 1971 года на фестивале успели выступить такие знаменитые музыканты и группы, как Боб Марли, U2, Metallica, Nirvana, Radiohead и другие. В 2020 же выступят Тейлор Свифт, Tyler, The Creator, Том Йорк, Алекс Кэмерон, Cage The Elephant, Deftones и многие другие.

Как проходили фестивали в 90-х, смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что в связи с коронавирусом МАУ сделала важное заявление для пассажиров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться