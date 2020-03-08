Планируем summer trip: ТОП-10 музыкальных фестивалей Украины и Европы 2020
Faine misto, Польский Вудсток, Glastonbury и многое другое
Близится время фестивалей, а значит, пора пользоваться безвизом, планировать летнюю поездку и решать, как уместить все вещи в один рюкзак. Но для начала, давайте разберемся, какой музыкальный фестиваль нужно посетить в 2020 году. А может и не один?
По всему миру ежегодно проходят сотни музыкальных фестивалей на любой вкус. Мы же поговорим о самых актуальных, на наш взгляд, фестах Украины и Европы, которые уже объявили лайн-ап.
Где: Тернополь
Когда: 30.07-02.08
Этим летом состоится восьмой по счету фестиваль Faine Misto в Тернополе. С 30 июля по 2 августа для гостей феста будут играть Fever 333, Wildways, Motanka, Порнофильмы, The Unsleeping, Space of Variations, Bad Omens, Друга ріка и т.д. На территории будет три сцены, кемпинг и масса развлечений.
Где: Киев
Когда: 9 июля
В прошлом году на UPark выступали Thirty Seconds to Mars и собрали аншлаг. Этим летом в столицу съедутся еще больше фанатов, а все ради My Chemical Romance, которые впервые посетят Украину. В лайн-апе также Sum 41, MGK и Neck Deep. Кроме того, в дополнительные дни, 16-19 июля, на UPark выступят Royal Blood, The Offspring, Gogol Bordello и Звери.
Где: Киев
Когда: 7.07-12.07
Еще один столичный фестиваль не сдает позиций. После неудачи в прошлом году, A$AP Rocky все же выступит перед украинской публикой. На фест также вернутся Placebo с новым альбомом и twenty one pilots. Среди заявленных участников Two Door Cinema Club, YUNGBLUD, Guano Apes и другие.
Где: Родатычи
Где: 26.06-29.06
Любителям тяжелой музыки определенно понравится в этом году на Західфесті. Организаторы пригласили легендарных Sepultura, The Devil Wears Prada, Being as an Оcean, и Кис-Кис. А впереди обещают еще много анонсов!
Где: Костшин-над-Одрой, Польша
Когда: 30.07-02.08
Его называют "Польский Вудсток" за атмосферу и энегретику. Летом на фестивале можно будет послушать Parkway Drive, Avatar, Lordi, Prophets of Rage и многих других. На фестивале также будет работать палаточный городок. И главное – вход на Pol’and’Rock бесплатный.
Где: Будапешт, Венгрия
Когда: 05.08-11.08
Один из самых популярных фестивалей лета проводится уже 25 лет. Хедлайнерами 2020 года стали Dua Lipa, Foals, Kings Of Leon, Calvin Harris, The Strokes. При наличии билета посетители феста смогут жить на территории кемпинга.
Где: Гластонберри, Великобритания
Когда: 24.06-26.08
Первый фестиваль Glastonbury провели в 1970 году. С тех пор ежегодно в Великобритании собираются тысячи меломанов, чтобы оторваться под любимую музыку. Хедлайнерами фестиваля в 2020 году станут Лана Дель Рей, Дайана Росс, Тейлор Свифт и Пол Маккартни.
Где: Феррополис, Германия
Когда: 17.07.-19.07
Melt Festival существует уже 20 лет, и за это время на нем побывали Björk, Oasis, Portishead, Aphex Twin, Massive Attack и Pet Shop Boys. Фестиваль проходит на полуострове в течение трех дней. Здесь будут выступать alyona alyona, Adiel, Afrodeutsche, ATA и другие.
Где: Нюрнберг, Германия
Когда: 05.06.-07.06
Пожалуй, один из самых знаменитых немецких фестивалей тяжелой музыки. На сцене open-air в свое время отыграли практически все знаменитые группы, которые только существуют. Лайн-ап RamR 2020 выглядит так: System Of A Down, Green Day, Volbeat, Korn, Disturbed, Deftones, The Offspring и т.д.
Где: Роскилле, Дания
Когда: 27.06.-04.07
Еще один фестиваль, где можно разбить палатки и насладиться музыкой. С 1971 года на фестивале успели выступить такие знаменитые музыканты и группы, как Боб Марли, U2, Metallica, Nirvana, Radiohead и другие. В 2020 же выступят Тейлор Свифт, Tyler, The Creator, Том Йорк, Алекс Кэмерон, Cage The Elephant, Deftones и многие другие.
Как проходили фестивали в 90-х, смотрите в сюжете:
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