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Плати как удобно: Цитрус Тревел ввел рассрочку на оплату туров

Мечты о прекрасном отдыхе должны сбываться!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:36

Рассрочка предоставит новые возможности и максимально упростит процедуру приобретения тура

Зачем клиентам рассрочка?

Допустим, вы решили отправиться с семьей в отпуск осенью и нашли идеальный тур с вылетом 25 октября. Поскольку до 25 октября еще больше 60 дней, вы можете забронировать тур, оплатив сейчас только 5% от его цены, а оставшуюся сумму, к примеру, разбить на платежи 35% (в сентябре), а 60% внести не позднее, чем за 15 дней до вылета. А то ведь нужно успеть купить экшн-камеру и купальник!

Оплачивать туры можно любыми банковскими картами. Деньги без вашего ведома с карты не списываются, все происходит только через наших операторов. А в случае возврата – возврат, как всегда, происходит практически мгновенно за 2-5 минут.

Что еще нужно знать?

На этапе покупки тура будет выбор: 

  1. Оплатить сейчас 100% от стоимости (для туров с датой вылета меньше чем через 30 дней)

  2. Оплатить сейчас 50% и еще 50% – потом (для туров с вылетом через 30-60 дней)

  3. Оплатить сейчас 5%, 10% 30% (сколько будет удобно), а остальное – потом разбить на несколько платежей (для туров от 60 дней)

"Мы получили невероятно хорошую обратную связь – пользователи довольны огромным выбором туров и удобством оплаты. А теперь еще можно оформить рассрочку. Мы рады, что наш сервис помогает украинцам активнее путешествовать и находить способы отдохнуть лучше или дольше за меньшие деньги", – сообщили в компании.

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