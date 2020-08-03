Поехали на море в Хорватию: где покупаться на Адриатическом побережье

Исторические города и нетронутая природа – главные достопримечательности Хорватии

Хорватия – страна на Адриатическом побережье, окруженная большим количеством островов. И если вы еще там не были, предлагаем в августе 2020 насладиться природой страны и получить незабываемые впечатления от отпуска.

Сегодня.Lifestyle расскажут вам о правилах въезда в Хорватию в период пандемии, а также поможет составить маршрут по лучшим местам страны.

Отдых в Хорватии-2020 Фото: Depositphotos

Правила въезда в Хорватию

Хоть Евросоюз пока не открыл границы для украинцев, граждане нашей страны все равно смогут посетить Хорватию, являющуюся частью ЕС. Для этого нужно иметь негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Если результата теста не будет – придется пройти 14-дневную самоизоляцию в стране. Также украинцам нужно заполнить онлайн-форму на сайте МВД Хорватии и иметь подтверждение бронирования жилья.

Хорватия находится в "зеленой" зоне по количеству заболевших коронавирусом, так что после возвращения украинцам не придется проходить 14-дневный карантин.

Чем примечательна Хорватия

Нетронутая природа и исторические города – это главные достопримечательности Хорватии. Оживленная столица Загреб – дом для лучших музеев, галерей, ресторанов и магазинов. Многовековые портовые города вдоль побережья заполнены каменными зданиями венецианской эпохи, а бесчисленные галечные пляжи прекрасно подходят для подводного плавания, водных лыж и виндсерфинга.

Хорватия стала самостоятельной страной совсем недавно, в 1991 году. В прошлом ее территория находилась под контролем римлян, французов и австро-венгров, входила в состав Югославии. От каждой эпохи оставались знаковые места и объекты. Здесь находится немало зданий, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хорватия Фото: Depositphotos

Пляжи Хорватии

Нетронутые бухты Хорватии простираются вдоль береговой линии страны, усеянной островками, от города Риека на севере до Дубровника. Когда дело доходит до пляжей, лучший совет – отправиться на юг: на побережье Далмации вы найдете самые соблазнительные песчаные берега, галечные бухты и солнечные скалы.

Лучшие пляжи Хорватии это: Златни Рат, Сахарун, Пунта-Рата, Райский пляж и Зрче.

Пляж Златни Рат находится на острове Брач. Здесь белоснежная галька и отличные условия для виндсерфинга. Сахарун - песчаный пляж на острове Дуги-Оток подходит семьям с маленькими детьми. Здесь кристально чистое море с широким мелководьем и с сосновым бором по соседству.

Пляж Пунта-Рата входит в список самых красивых пляжей мира. Он признан экологически чистым и награжден голубым флагом.

Вид с воздуха на пляж Пунта-Рата в Бреле (Далмация, Хорватия) Фото: Depositphotos

Песчаный Райский пляж идеально подойдет для семейного отдыха. А пляж Зрче больше понравится молодежи, ведь его называют бюджетной Ибицей. Это самое тусовочное место Хорватии.

Погода в Хорватии

Средиземноморский климат Хорватии очень мягкий. Летом здесь не бывает изнуряющего зноя, ведь постоянные бризы дарят свежеть даже в жаркую погоду. Курортный сезон длится с середины мая по конец сентября. Пик сезона приходится на вторую половину июля и август.

В июле температура воды в море около +25 градусов. Самый жаркий месяц – август. Температура воздуха — +30 градусов, а температура воды доходит до +27 градусов.

Цены в Хорватии

Отдых в Хорватии-2020 Фото: pexels

Летом цены на отельный номер или апартаменты стартуют от 45-60 евро за ночь. Имейте в виду, что в период пандемии многие отели предоставляют хорошие скидки на проживание от 7 дней. Не пропустите этот шанс, но будьте весьма осторожными – обязательно соблюдайте меры предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции.

Также добавим, что одноразовая поездка на общественном транспорте в Хорватии обойдется в полтора евро. Средняя цена на литр воды в Хорватии составляет 1,1 евро, на фрукты – приблизительно полтора евро за килограмм.

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