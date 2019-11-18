Почему нельзя вешать замок на чемодан: ответ авиакомпании

Сотрудники одной из воздушных гаваней Великобритании поделились с пассажирами опытом

Эксперты советуют не вешать замки на чемоданы Фото: Depositphotos

Чемодан с замком гораздо заметнее, чем любой другой багаж без такого аксессуара. И этот факт может многократно увеличить шансы на ограбление. Поэтому замок – вовсе не профилактический фактор. Напротив, для воришек это признак того, что в чемодане есть что-то ценное. Об этом изданию Daily Star рассказали работники одной из воздушных гаваней Великобритании.

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Известный британский врач-путешественник Бен Макфарлейн дал несколько советов для путешественников. Дабы осложнить жизнь ворам и карманникам, эксперт рекомендует связывать все свои сумки и чемоданы одной веревкой. Это не остановит решительного вора, но может дать несколько лишних секунд, чтобы предотвратить действия замешкавшегося преступника.

Другие эксперты обращают внимание, что замки на молниях сумок и вовсе бесполезны. Вскрыть молнию можно обычной ручкой, после чего закрыть ее не составит труда с помощью скрепленных замком бегунков. Некоторые работники аэропортов прибегают к таким манипуляциям, чтобы вычислить хозяина утерянного чемодана. Чтобы не беспокоиться о состоянии ценных вещей, желательно брать их с собой в ручную кладь.

Ранее "Сегодня" писали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки. Кроме этого, мы рассказывали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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