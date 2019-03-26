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Почему во время взлета и посадки самолета просят поднимать шторки иллюминатора

Ответ на этот вопрос проще, чем вы думали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Соблюдайте правила безопасности в самолете
Соблюдайте правила безопасности в самолете
Фото: Pixabay

Многие пассажиры авиалайнеров интересуются, зачем экипаж самолета перед взлетом и посадкой просит поднять шторки иллюминаторов.

Открытие шторки иллюминатора является частью длинного процесса подготовки кабины самолета к аварийным ситуациям, пишет Travelask. У экипажа есть всего лишь 90 секунд на то, чтобы эвакуировать всех пассажиров в случае аварии. С небольшими поправками на размер самолета и количество пассажиров процесс эвакуации занимает одинаковое количество времени. Поэтому для того, чтобы уложиться в эти самые 90 секунд, команда подготавливает самолет заранее. Кроме того, особое значение имеют места, расположенные у аварийного выхода — их могут занимать только взрослые. Им рекомендуют ознакомиться с инструкцией по безопасности для того, чтобы они были готовы помочь экипажу в случае чрезвычайной ситуации.

Шторки иллюминатора поднимают во время посадки и взлета, так как эти этапы полета считаются наиболее опасными. Как известно, наибольшее количество катастроф происходит как раз во время взлета и приземления, поэтому пассажиров просят поднять шторки, привести сидения в вертикальное положение, пристегнуть ремни и т.д. В случае, если что-то пойдет не так, команда успеет быстро среагировать.

Кроме того, нужно учесть следующее:

  • Пассажиры любопытны. А это дополнительные 100-300 человек, наблюдающие за процессом взлета/посадки и готовые моментально сообщить о том, что показалось им странным.
  • В случае аварийной ситуации каждая секунда на счету. При поднятых шторках команда может легко видеть условия за бортом и принимать максимально верные решения относительно эвакуации.
  • В случае аварии люди должны быть подготовлены. Поэтому днем открытие шторок позволяет пассажирам привыкнуть именно к такому освещению. В случае аварийной эвакуации у пассажиров не будет спонтанного изменения световых условий в кабине, что в свою очередь позволяет избежать временного шока. То же самое относится к перелетам в ночное время: шторки открыты, а освещение в кабине приглушено. Это помогает спасательным службам снаружи видеть, что происходит внутри.

Правила, конечно, могут отличаться в зависимости от авиакомпании, но в большинстве случаев по инструкции требуется, чтобы шторки были открыты.

Напомним, украинская авиакомпания вводит плату за популярную услугу в самолетах. Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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Источник: Сегодня
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