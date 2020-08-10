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Что делать летом в Украине — пойти в горы: лучшие маршруты для экстремалов

Сегодня, 13:52

Подборка горных маршрутов для новичков и бывалых туристов

Поход в горы – это возможность проверить себя на выносливость и перезагрузить сознание. А в условиях пандемии COVID-19 еще и способ отдохнуть, минимизируя контакты с другими людьми.

Карпаты – жемчужина Украины и отличное место для похода. Редакция Сегодня.Lifestyle составила подборку самых популярных туристических маршрутов Карпат. Сохраняйте себе!

Боржава, гора Гемба

Полонина Боржава
Полонина Боржава
Фото: instagram.com/oleg_zderko/

Боржавский массив подойдет для летнего похода даже новичкам. Чтобы добраться сюда, вам вначале нужно доехать до городка Воловец, с которым есть железнодорожное сообщение. Затем — на местном автобусе или же на такси доехать до села Подобовец. Там уже можно начинать свой маршрут.

Предлагаем подняться на гору Гемба, высотой 1491 метр. Немного ниже вершины горы расположилась чаевня "Сурия", в которой находят пристанище уставшие путники. А рядом с Гембой находится известный водопад Шипот.

Вы можете совершить поход одного дня и вернуться на ночевку в домик у подножья гор. Или же отправиться в настоящий поход с палатками по Боржавскому массиву. А именно: покорить гору Высокий верх и остановиться возле метеостанции, осмотрев заброшенную сыроварню. Потом можно спуститься обратно в Воловец.

Говерла

Говерла
Говерла
Фото: Depositphotos

Еще в школе мы узнали, что Говерла – самая высокая гора Украины, а ее высота над уровнем моря составляет 2061 метр. Цель покорить Говерлу хоть раз в жизни ставят перед собой не только многие украинцы, но даже иностранцы. Вот почему этот маршрут достаточно популярный.

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Этот горный путь не очень сложный и подойдет для новичков. Однако все равно нужно проявить выносливость и стойкость при подъеме. Само восхождение на Говерлу начинается у спортивно-туристической базы "Заросляк". Маршрут проходит вдоль реки и ведет в лес. Затем вам нужно будет подниматься крутыми склонами два километра. Сначала вы увидите Малую Говерлу – прекрасное панорамное место для фото, а потом сможете взобраться на саму вершину Говерлы.

Свидовец, Близница и Большая Близница

Близница
Близница
Фото: https://www.instagram.com/ttatiii/

Этот маршрут для туристов среднего уровня подготовки. Вам стоит отправиться в поход на горный массив Свидовец, если вы уже ходили в походы ранее. Через полонину Драгобрат вам нужно будет пройти к горам Близница и Большая Близница. По пути вы встретите не одно горное озеро. Правда, вода здесь очень холодная, даже летом.

Маршрут начинается в селе Ясиня, которое имеет железнодорожное сообщение. Такой поход обычно занимает 3-4 дня и идеально подойдет, если вы хотите отвлечься от городской суеты. При желании вы сможете отдохнуть на Драгобрате – хоть это и зимний горнолыжный курорт, летом здесь тоже сдаются домики.

Поп-Иван Черногорский

Гора Поп-Иван
Гора Поп-Иван
Фото: instagram.com/zarivna_tetiana/

Гора Поп-Иван Черногорский – достаточно популярный туристический маршрут. Подняться на эту гору возможно несколькими путями. Самый короткий из них – поход от села Дземброня. Рекомендуем взять гида, ведь здесь легко можно заблудиться. По пути на Поп-Иван вы увидите захватывающие скалы на горе Ушастый камень.

С горы Поп-Иван начинается Черногорский хребет, в состав которого входят самые высокие горы Украины: Говерла 2061 м, Бребенескул 2035 м, Поп-Иван Черногорский 2028 м, Петрос 2020 м, Гутин Томнатик 2016 м и Ребра 2001 м.

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А вот на вершине горы Поп-Иван расположена обсерватория, построенная в 1936 году. Это очень интересное сооружение, популярное среди туристов.

Горганы, Синяк

Горганы
Горганы
Фото: https://www.instagram.com/l.g.d.g.i/

Этот маршрут не из легких и требует тщательной подготовки. Все дело в том, что Горганы очень скалистые и каменистые. Это место не похоже на другие в Карпатах, а маршрут сложный, но красивый. Лучше идти по этому маршруту, если у вас уже есть неоднократный опыт походов. Помните, что во время дождя эти горы особенно скользкие и опасные!

Важно: перед походом обязательно нужно купить специальную треккинговую обувь. Если вы решите пойти по этому маршруту, предлагаем также подняться на горы Синяк и Малый Горган. Маршрут стоит начинать в селе Поляница, которое находится недалеко от курорта Буковель.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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