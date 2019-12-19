Показали самое дорогое место в самолете: "Стоит как новая Toyota"

Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов предлагает авиакомпания ОАЭ Etihad

Кейси Нейстат Фото: Casey Neistat

Американский видеоблогер, путешественник и режиссер Кейси Нейстат на своем YouTube-канале показал, как выглядит самое дорогое в мире место в самолете. Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов предлагает авиакомпания ОАЭ Etihad. Отмечается, что ролик записан на борту лайнера A380, следующего из Абу-Даби в Нью-Йорк.

Кейси Нейстату продемонстрировали три комнаты: гостиную, спальню и ванную с душем. В его распоряжении была двуспальная кровать, два телевизора, неограниченный доступ к прохладительным напиткам, а также сменная одежда.

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Обед Кейси состоял из четырех блюд. Во время принятия пищи его обслуживал персонал самолета и личный дворецкий.

Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов Фото: Casey Neistat Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов Фото: Casey Neistat Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов Фото: Casey Neistat Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов Фото: Casey Neistat Апартаменты The Residence за 68 тысяч долларов Фото: Casey Neistat 1/5

"Если за один полет вам не терпится потратить сумму, на которую вы могли бы приобрести новенькую Toyota, – это станет потрясающим опытом", – резюмировал видеоблогер.

К слову, намного дешевле можно приобрести уютный домик на колесах – его еще называют самым компактным жилым авто на планете.

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