Полеты в район Эвереста запретили из-за одного человека с коронавирусом

Район горы Эверест в Непале столкнулся с эпидемией COVID-19

Сегодня в поселке Намче-Базар в Непале был зарегистрирован один случай заражения коронавирусом. После этого полеты в регион горы Эверест были приостановлены. Об этом сообщили The Himalayan Times.

После обнаружения инфекции COVID-19, определенные районы в поселке были опечатаны. Сегодня в Намче-Базар будет отправлена группа врачей для сбора массовых проб для тестирования на коронавирус.

Эверест Фото: Depositphotos

Эверест или Джомолунгма – это высочайшая вершина Земли. Прекращение полетов в этот регион негативно скажется на туризме и горных экспедициях, и – бюджет Непала недополучит средств.

Следует отметить, что правительство только недавно открыло занятия альпинизмом и трекингом на Эвересте – после долгой паузы из-за связанных с пандемией ограничений.

Ранее стало известно, что Airbnb запретит бронировать жилье на одну ночь на Хэллоуин, чтобы противостоять коронавирусу. Также мы сообщали, что Перу открыло Мачу-Пикчу для одинокого туриста.

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