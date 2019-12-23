Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 году

Ежегодный опрос отдыхающих определил топ худших авиакомпаний года

Назван список худших авиакомпаний Фото: Pascal Meier / Unsplash

Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air и TUI Airways назвали самыми худшими авиакомпаниями уходящего года. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на ежегодный опрос 6500 пассажиров самолетов.

Худшей авиакомпанией на ближних рейсах оказалась Ryanair, которая вместе с Wizz Air завоевывают огромную популярность в Украине. Ryanair набрала только 44% голосов. В тройку "антилидеров" также вошли Vueling и British Airways, которые набрали 54% и 55% соответственно.

Скриншот: thesun

Путешественники оценивали процесс посадки, комфорт сидений, варианты питания и развлечений, пунктуальность полетов, соотношение цены и качества. В итоге авиакомпания получала балл в процентах. Низкий балл говорил о низком качестве обслуживания.

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Рейтинг авиакомпаний, которые выполняют короткие перелеты:

Ryanair – 44%

Vueling – 54%

British Airways – 55%

Wizz Air – 56%

TUI Airways – 59%

Flybe – 60%

TAP Air Portugal – 61%

KLM – 65%

easyJet – 65%

Eurowings – 67%.

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