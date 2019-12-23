Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 году
Ежегодный опрос отдыхающих определил топ худших авиакомпаний года
Ryanair, Vueling, British Airways, Wizz Air и TUI Airways назвали самыми худшими авиакомпаниями уходящего года. Об этом сообщает издание The Sun, ссылаясь на ежегодный опрос 6500 пассажиров самолетов.
Худшей авиакомпанией на ближних рейсах оказалась Ryanair, которая вместе с Wizz Air завоевывают огромную популярность в Украине. Ryanair набрала только 44% голосов. В тройку "антилидеров" также вошли Vueling и British Airways, которые набрали 54% и 55% соответственно.
Путешественники оценивали процесс посадки, комфорт сидений, варианты питания и развлечений, пунктуальность полетов, соотношение цены и качества. В итоге авиакомпания получала балл в процентах. Низкий балл говорил о низком качестве обслуживания.
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Рейтинг авиакомпаний, которые выполняют короткие перелеты:
- Ryanair – 44%
- Vueling – 54%
- British Airways – 55%
- Wizz Air – 56%
- TUI Airways – 59%
- Flybe – 60%
- TAP Air Portugal – 61%
- KLM – 65%
- easyJet – 65%
- Eurowings – 67%.
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