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После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

Кадры с наружных камер в разных городах мира собрали в одном ролике

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:52

Жительница российского Ярославля Ася Резницкая на своей странице в Facebook опубликовала короткий ролик, на котором показано, как во время пандемии коронавируса (COVID-19) выглядят самые известные туристические центры Европы и мира.

"Как мир сейчас выглядит без нас", – подписала ролик россиянка. (Доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео)

Венеция, Италия
Венеция, Италия
Фото: Henrique Ferreira / Unsplash

Ася Резницкая отметила, что всего лишь собрала кадры с наружных камер видеонаблюдения в Венеции, Риме, горнолыжных курортов в Альпах и американских мегаполисах.

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"Пора задуматься, правильно ли мы живем? Хорошо ли относимся друг к другу, ценим ли свою жизнь и жизнь живущих рядом людей, близких и чужих. Земля устала от наших капризов", – прокомментировала видео Ольга Гойник, одна из подписчиц Аси.

Видео: Ася Резницкая / Facebook

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На момент публикации ролик, обнародованный 25 марта, собрал уже больше одного миллиона просмотров, 12 тыс. лайков, 1,6 тыс. комментариев и 86 тыс. репостов.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, как в одном из итальянских городов удалось победить коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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туризм видео путешествия коронавирус COVID-19
Источник: Сегодня
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