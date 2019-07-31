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Появились бюджетные авиабилеты в Чехию

Новые маршруты открываются в рамках зимней полетной программы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
SkyUp анонсировал рейсы в Чехию Фото: facebook.com/skyup.aero
SkyUp анонсировал рейсы в Чехию
Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp Airlines на официальной странице в Facebook объявил об открытии трех новых рейса в Чехию, где туристам предлагают бесплатно увидеть 700 достопримечательностей. Отныне бюджетно слетать в Прагу можно из Львова и Харькова, а в Пардубице из Киева. Направления открываются в рамках зимней полетной программы, которая стартует в октябре. 

"Из Киева можно улететь в Пардубице, а оттуда мы также поможем вам добраться до Праги. Чтобы вам было удобно, мы организуем шаттлы прямо из аэропорта в центр чешской столицы. Автобусы будут отправляться через 30 минут после прибытия самолета. Билет можно будет приобрести на сайте или в аэропорту Пардубице", – пишет пресс-служба авиакомпании.

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Рейсы по маршруту Киев – Пардубице будут осуществляться с 22 октября 2019 года трижды в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета – от 1247 грн. Рейсы Харьков – Прага будут осуществляться с 17 октября 2019 года дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, стоимостью от 1501 грн. Рейсы Львов – Прага будут осуществляться с 17 октября 2019 года дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям, стоимостью от 992 грн.

Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, сайт "Сегодня" рассказывал о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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