Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появились бюджетные авиабилеты в Европу, Азию и Северную Америку

Возможные даты путешествия: с ноября 2019 по март 2020 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:42
Авиакомпания LOT объявила распродажу авиабилетов
Авиакомпания LOT объявила распродажу авиабилетов
Фото: Depositphotos

Польская авиакомпания LOT, которая ранее запускала рейс из Запорожья в Варшаву, распродает авиабилеты на полеты в осенний и зимний сезон в Европу, Азию и Северную Америку. Акционные билеты можно купить до 15 октября. В ценник по Европе включен только перелет с ручной кладью. На рейсах в Азию и Америку регистрируемый багаж входит в стоимость. Возможные даты путешествия: с ноября 2019 по март 2020 года.

Читайте также:
В какой день недели авиабилеты самые дешевые и как их покупать

Варианты вылетов в Азию и Северную Америку

  • Одесса – Торонто – 433 евро;
  • Минск – Пекин – 469 евро;
  • Минск – Нью-Йорк – 469 евро;
  • Одесса – Сингапур – 487 евро.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Варианты вылетов в Европу

  • Киев – Варшава – 72 евро;
  • Киев – Вроцлав – 72 евро;
  • Минск – Варшава – 89 евро;
  • Минск – Гданьск – 119 евро;
  • Минск – Краков – 119 евро.

Цены указаны за перелет туда-обратно.

Читайте также:
Как получить хорошее место в самолете

Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
SkyUp будет летать в Париж: цены на авиабилеты - от 52 евро В какой день недели авиабилеты самые дешевые и как их покупать Цены от 10 евро: Wizz Air запускает новые авиарейсы из Украины Как сэкономить на авиабилетах до 50%: лучшие советы
туризм видео путешествия перелеты авиабилеты LOT
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Не пропустить рак: первые симптомы болезни Фриске и Заворотнюк
Не пропустить рак: первые симптомы болезни Фриске и Заворотнюк
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»

Популярные статьи

Сегодня, 04:58Fun

Девушка оскандалилась из-за "крошечного бикини" на фото

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Подготовка к фотосессии: дочь Анастасии Заворотнюк заинтриговала публику

Вчера, 12:01Fun

Забавное ограбление котами холодильника попало на видео

Вчера, 11:15Шоу-бизнес

Брэд Питт вынудил Анджелину Джоли пойти с ним под венец – СМИ

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 3 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

2 октябряШоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

2 октябряШоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

2 октябряFun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

2 октябряПсихология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

2 октябряFun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряШоу-бизнес

Кто родил детей Сергея Лазарева: названо вероятное имя

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

Новости партнеров

Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
К чему приводит дефицит йода в организме
К чему приводит дефицит йода в организме
Велосипедистка дня: загадочный атлет с ником Sportowa Para
Велосипедистка дня: загадочный атлет с ником Sportowa Para
20 правил современного этикета: должна знать каждая девушка
20 правил современного этикета: должна знать каждая девушка