Появились бюджетные авиабилеты в Европу, Азию и Северную Америку

Возможные даты путешествия: с ноября 2019 по март 2020 года

Авиакомпания LOT объявила распродажу авиабилетов Фото: Depositphotos

Польская авиакомпания LOT, которая ранее запускала рейс из Запорожья в Варшаву, распродает авиабилеты на полеты в осенний и зимний сезон в Европу, Азию и Северную Америку. Акционные билеты можно купить до 15 октября. В ценник по Европе включен только перелет с ручной кладью. На рейсах в Азию и Америку регистрируемый багаж входит в стоимость. Возможные даты путешествия: с ноября 2019 по март 2020 года.

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Варианты вылетов в Азию и Северную Америку

Одесса – Торонто – 433 евро;

Минск – Пекин – 469 евро;

Минск – Нью-Йорк – 469 евро;

Одесса – Сингапур – 487 евро.

Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:

Варианты вылетов в Европу

Киев – Варшава – 72 евро;

Киев – Вроцлав – 72 евро;

Минск – Варшава – 89 евро;

Минск – Гданьск – 119 евро;

Минск – Краков – 119 евро.

Цены указаны за перелет туда-обратно.

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Ранее "Сегодня" писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Также мы рассказывали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили.

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