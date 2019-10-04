Появились бюджетные авиабилеты в Европу, Азию и Северную Америку
Возможные даты путешествия: с ноября 2019 по март 2020 года
Польская авиакомпания LOT, которая ранее запускала рейс из Запорожья в Варшаву, распродает авиабилеты на полеты в осенний и зимний сезон в Европу, Азию и Северную Америку. Акционные билеты можно купить до 15 октября. В ценник по Европе включен только перелет с ручной кладью. На рейсах в Азию и Америку регистрируемый багаж входит в стоимость. Возможные даты путешествия: с ноября 2019 по март 2020 года.
Варианты вылетов в Азию и Северную Америку
- Одесса – Торонто – 433 евро;
- Минск – Пекин – 469 евро;
- Минск – Нью-Йорк – 469 евро;
- Одесса – Сингапур – 487 евро.
Смотрите видео о том, как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж:
Варианты вылетов в Европу
- Киев – Варшава – 72 евро;
- Киев – Вроцлав – 72 евро;
- Минск – Варшава – 89 евро;
- Минск – Гданьск – 119 евро;
- Минск – Краков – 119 евро.
Цены указаны за перелет туда-обратно.
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