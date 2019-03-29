Появились доступные авиабилеты в Хорватию

Рейсы Киев – Пула будут выполняться по субботам, начиная с 15 июня 2019 года

SkyUp Airlines анонсировала новый рейс в Хорватию Фото: Pixabay

Украинский лоукостер SkyUp Airlines летом запустит рейсы из Киева (Украина) в Пулу (Хорватия). Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

SkyUp Airlines будет летать в хорватский город каждую субботу, начиная с 15 июня 2019 года. Также в авиакомпании сообщают, что стоимость билета в обе стороны без багажа на момент объявления направлению "Киев – Пула – Киев" стартует от 4 336 грн. Дальнейшая цена будет зависеть от наличия билетов.

Пула (на хорватском Pula) – это город-порт на южном побережье Адриатического моря, самый крупный город в южной части полуострова Истрия в Хорватии. У городе очень развита индустрию туризма благодаря мягкому климату, живописному морскому побережью и неиспорченной природе. Кроме того, город известен своими древними традициями виноделия, рыболовства и судостроения.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве. Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

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