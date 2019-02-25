Появились доступные авиарейсы из Киева в Испанию

Лоукостер Ryanair будет летать в Мадрид четыре раза в неделю

Мадрид Фото: Depositphotos

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал начало полетов из Киева в столицу Испании с октября 2019 года. Согласно опубликованному расписанию, рейсы будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 15 минут, сообщает Avianews.

Запуск рейсов Киев – Мадрид в Ryanair назвали составной частью расширенного зимнего расписания полетов из украинской столицы, которое будет представлено в ближайшее время.

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С осени 2018 года лоукостер летает из Киева в другой город Испании – Барселону – с частотой четыре рейса в неделю.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве.

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