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Появился рейтинг лучших для пассажиров аэропортов мира

Полный список опубликован на официальном сайте Netflights

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Названы лучшие аэропорты мира
Названы лучшие аэропорты мира
Фото: Pixabay

Онлайн-сервис поиска авиабилетов Netflights составил рейтинг самых "полезных для здоровья пассажиров" аэропортов.

Для этого эксперты изучили 25 аэропортов и сравнили наличие в них спа, тренажерных залов, помещений для медитации, студий для занятия йогой, зон отдыха, патио, комнат для молитв и беговых дорожек. Полный список опубликован на официальном сайте сервиса.

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В результате эксперты признали самым "полезным" международный аэропорт во Франкфурте. На втором месте оказался амстердамский аэропорт Схипхол. За ним последовал аэропорт в Дубае, а затем — аэропорт в Сингапуре.

В десятку рейтинга также вошли международный аэропорт Гонконга, аэропорт в Ванкувере, нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди, аэропорты в Токио, Сан-Франциско и Торонто.

Напомним, появился рейтинг стран с самым чистым воздухом. Кроме этого, определен лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Также назван самый доступный для отдыха город Европы

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