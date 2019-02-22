Появился рейтинг самых доступных для туристов городов Европы

Обнародован список бюджетных стран для путешественников

Киев Фото: Sergii Kotko / instagram.com/kiev

Немецкое издание Instyle опубликовало рейтинг самых дешевых для путешествия туристических городов Европы. Первую строчку заняла столица Украины – Киев.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", – указано в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье – Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом – венгерский Будапешт.

Самые бюджетные города Европы для путешественников

Киев, Украина



INSTAGRAM (@kiev) 9 Мар 2018 в 1:15 PST

Краков, Польша



INSTAGRAM (@krakowplaces) 23 Июн 2017 в 7:50 PDT

Варшава, Польша



INSTAGRAM (@fall_in_love_with_warsaw) 7 Апр 2018 в 10:41 PDT

Белград, Сербия



INSTAGRAM (@__belgrade___) 3 Сен 2018 в 7:08 PDT

Будапешт, Венгрия



INSTAGRAM (@budapest_hungary) 11 Янв 2019 в 12:47 PST

Рига, Латвия



INSTAGRAM (@rigatraveltour) 8 Дек 2018 в 8:00 PST

Дрезден, Германия



INSTAGRAM (@visit.dresden) 29 Авг 2018 в 7:53 PDT

Берлин, Германия



INSTAGRAM (@visit_berlin) 13 Ноя 2018 в 9:29 PST

Братислава, Словакия



INSTAGRAM (@bratislava_) 21 Окт 2018 в 6:54 PDT

Гамбург, Германия



INSTAGRAM (@geheimtipphamburg) 8 Фев 2019 в 8:00 PST

Напомним, ранее мы также писали о том, как провести выходные в сказочной Венеции всего за 100 евро, и рассказали, что обязательно нужно посмотреть в Амстердаме.

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