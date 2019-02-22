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Появился рейтинг самых доступных для туристов городов Европы

Обнародован список бюджетных стран для путешественников

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:02
Киев Фото: Sergii Kotko / instagram.com/kiev
Киев
Фото: Sergii Kotko / instagram.com/kiev

Немецкое издание Instyle опубликовало рейтинг самых дешевых для путешествия туристических городов Европы. Первую строчку заняла столица Украины – Киев.

"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", – указано в публикации.

Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье – Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом – венгерский Будапешт.

Самые бюджетные города Европы для путешественников

  • Киев, Украина
     
INSTAGRAM (@kiev)

  • Краков, Польша
     
INSTAGRAM (@krakowplaces)

  • Варшава, Польша
     
INSTAGRAM (@fall_in_love_with_warsaw)

  • Белград, Сербия
     
INSTAGRAM (@__belgrade___)

  • Будапешт, Венгрия
     
INSTAGRAM (@budapest_hungary)

  • Рига, Латвия
     
INSTAGRAM (@rigatraveltour)

  • Дрезден, Германия
     
INSTAGRAM (@visit.dresden)

  • Берлин, Германия
     
INSTAGRAM (@visit_berlin)

  • Братислава, Словакия
     
INSTAGRAM (@bratislava_)

  • Гамбург, Германия
     
INSTAGRAM (@geheimtipphamburg)

Напомним, ранее мы также писали о том, как провести выходные в сказочной Венеции всего за 100 евро, и рассказали, что обязательно нужно посмотреть в Амстердаме

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

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Источник: Сегодня
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