Появился рейтинг самых доступных для туристов городов Европы
Обнародован список бюджетных стран для путешественников
Немецкое издание Instyle опубликовало рейтинг самых дешевых для путешествия туристических городов Европы. Первую строчку заняла столица Украины – Киев.
"В столице Украины две ночи в трехзвездочном отеле будут стоить в среднем лишь 36 евро. Пиво и капучино стоят меньше 1 евро. В общем, уикенд на двоих в Киеве будет стоить менее 250 евро", – указано в публикации.
Второе место в рейтинге бюджетных городов для путешествий на выходные занял польский Краков, третье – Варшава, на четвертом оказалась столица Сербии Белград, на пятом – венгерский Будапешт.
Самые бюджетные города Европы для путешественников
- Киев, Украина
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- Краков, Польша
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- Варшава, Польша
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- Белград, Сербия
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- Будапешт, Венгрия
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- Рига, Латвия
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- Дрезден, Германия
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- Берлин, Германия
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- Братислава, Словакия
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- Гамбург, Германия
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Напомним, ранее мы также писали о том, как провести выходные в сказочной Венеции всего за 100 евро, и рассказали, что обязательно нужно посмотреть в Амстердаме.
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