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Появился рейтинг стран с самым чистым воздухом: на какой позиции Украина

В исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:53
Исландия Фото: instagram.com/abonds25
Исландия
Фото: instagram.com/abonds25

Украина заняла 49 место в рейтинге стран с самым чистым воздухом. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика компьютерного обеспечения Air Visual.

Так, по данным исследования, на первом месте с самым чистым воздухом на планете оказалась Исландия. Помимо нее в пятерку лучших также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. При этом самый грязный воздух на планете был найден в Бангладеш, Пакистане и Индии.

Скриншот: Air Visual 

Отмечается, что в исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах. Главным фактором анализа являлись микрочастицы пыли — один из самых опасных для человека вид загрязнения воздуха, поскольку из-за маленького размера они могут проникать вглубь дыхательных путей и способны спровоцировать даже онкологию.

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Источник: Сегодня
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