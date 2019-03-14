Появился рейтинг стран с самым чистым воздухом: на какой позиции Украина

В исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах

Исландия Фото: instagram.com/abonds25

Украина заняла 49 место в рейтинге стран с самым чистым воздухом. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика компьютерного обеспечения Air Visual.

Так, по данным исследования, на первом месте с самым чистым воздухом на планете оказалась Исландия. Помимо нее в пятерку лучших также вошли Финляндия, Австралия, Эстония и Швеция. При этом самый грязный воздух на планете был найден в Бангладеш, Пакистане и Индии.

Скриншот: Air Visual

Отмечается, что в исследовании аналитики сравнивали чистоту воздуха в 73 странах. Главным фактором анализа являлись микрочастицы пыли — один из самых опасных для человека вид загрязнения воздуха, поскольку из-за маленького размера они могут проникать вглубь дыхательных путей и способны спровоцировать даже онкологию.

Напомним, определены лучшие и худшие в мире города для проживания. Кроме этого, определен лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Также назван самый доступный для отдыха город Европы.

Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram