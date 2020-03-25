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Приехавший из Китая украинский путешественник рассказал, как победить коронавирус

Дмитрий Комаров назвал основные способы защиты от опасной инфекции

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:59

Известный украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров, который не так давно вернулся из Китая и рассказал всю правду о коронавирусе, опубликовал на своей странице в Facebook новый пост, в котором дал советы, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса.

По словам Дмитрия Комарова, он придерживается правил самоизоляции и 95% времени проводит дома. Украинцам он советует следующее:

  • Очень часто проветривать квартиру.
  • Регулярно делать влажную уборку, протирать все поверхности.
  • Пить очень много жидкости – заваривать чай.

Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров
Фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov

  • Во время похода в магазин пользоваться респираторной маской и одноразовыми перчатками.
  • В маске важно находиться даже в лифте, ведь "там плохая циркуляция воздуха".

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  • После прихода домой – верхнюю одежду нужно кидать в стирку или же оставлять в каком-то отдельном месте. В обуви, в которой вы были на улице, по квартире ходить тоже не рекомендуется.
  • Стоит протирать спиртосодержащими средствами дезинфекции телефон, ключи, дверные ручки и руки. Если же нет специального раствора – тогда просто обычным спиртом.
  • Пакеты из магазинов надо оставлять в том месте, где и верхнюю одежду.
  • Все фрукты, овощи, бутылки или упаковки из магазина надо помыть и протереть.

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К слову, по состоянию на 25 марта в мире зафиксировали 435 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 19,6 тыс. человек, выздоровели – 111,8 тыс. В Украине обнаружили 113 больных и подтвердили 4 летальных случая. Об этом свидетельствуют данные Center for Systems Science and Engineering.

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Напомним, чтобы не подхватить COVID-19, ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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