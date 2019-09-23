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Продали 600 тысяч путевок: известная турфирма закрывается

Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов, 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:52
Thomas Cook начал процедуру ликвидации
Thomas Cook начал процедуру ликвидации
Фото: chroniclelive

Старейшая британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации. Решение приняли после того, как не удалось прийти к соглашению между акционерами компании и новыми кредиторами. Об этом сообщается на сайте предприятия.

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Ранее у туроператора возникли крупные финансовые проблемы. Речь идет о сумме 227 миллионов евро. Профсоюзы призвали британское правительство вмешаться, чтобы сохранить рабочие места, если компания не сможет собрать необходимые средства. Но, судя по сообщениям в СМИ, официальный Лондон не собирается спасать туристического гиганта.

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Компания была основана в 1841 году. Сейчас в компании работает 22 тысячи сотрудников, из них 9 – британцы. Ежегодно фирма обслуживает более 22 миллионов клиентов, 600 тысяч туристов сейчас находятся на отдыхе, в основном это граждане Великобритании, Германии и скандинавских стран.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, во сколько обойдется украинцам отпуск у моря за границей: популярные направления. Журналисты изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре.

Ряд опрошенных нами юристов добавляют, что в случае форс-мажора по вине турфирмы (задержка рейса, преждевременное выселение из гостиницы) путешественнику лучше фиксировать происходящее на видео, а также взять контакты у очевидцев. Все это может понадобиться для иска в суде.   

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Источник: Сегодня
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