Проживание, питание и транспорт – за копейки: названы самые доступные страны для отдыха

Составлен список необременительных для кошелька туристов направлений

Бюджетным туристам стоит ехать в Польшу Фото: Depositphotos

Польша, Будапешт и Таиланд входят в список самых доступных направлений для бюджетного отдыха. Об этом рассказывают авторы американского туристического портала The Points Guy, проанализировавшие данные сервиса Budget your trip.

Так, проживание одного человека в Польше обходится в среднем в 14,5 евро за один день. На еду путешественник потратит не более 5,5 евро, а средняя стоимость транспортного обслуживания составляет порядка восьми евро.

Варшава, Польша Фото: europeanbestdestinations.com

"Люди, еда, потрясающая архитектура – благодаря этому Польша должна быть в списке мест для посещения", – отмечает издание.

На чем и сколько можно сэкономить в курортном Буковеле – смотрите видео:

Также недорого отдохнуть можно в венгерской столице – Будапеште. Средняя цена в отелях города находится на уровне 14 евро за ночь на одного, а на еду вполне хватит около шести евро в день.

Туристы интересуются отдыхом в Будапеште Фото: Depositphotos

Специалисты рекомендуют в Будапеште отправиться на пешеходную экскурсию, а также взять бутылку недорогого венгерского вина, спуститься за городом к реке Дунай и понаблюдать за красивейшим закатом.

Третье место досталось Таиланду. Туристы могут провести день, прогуливаясь по местным островам, получить массаж по низкой цене, а еще познакомиться с тайской кухней. В среднем в день на еду здесь тратят около 5,5 евро, а ночь в отеле обойдется в 23 евро.

Таиланд считается самой гостеприимной страной Фото: Depositphotos

Чтобы составить список самых необременительных для кошелька направлений, специалисты сравнили среднюю стоимость размещения в популярных отелях, а также цены на еду и проезд в междугороднем транспорте в различных городах и странах мира.

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