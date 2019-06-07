Путешествие в Баку: что посмотреть в городе и как хорошо провести время

Узнайте о главных достопримечательностях города и способах сэкономить в поездке

Баку – очень красивый город Фото: Depositphotos

Если вы мечтали когда-нибудь поехать в путешествие в Баку – это время настало. Но прежде чем собирать чемодан, советуем вам разобраться, что интересного и необычного можно увидеть в Баку, куда пойти, что обязательно нужно попробовать в этом городе и какие нюансы учесть.

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Что посмотреть в Баку

Баку – разнообразен и красив во всех проявлениях. Больше всего информации в интернете о городе касается его самой старой части – старинного жилого квартала Ичеришехера, заселенного еще в бронзовом веке. Действительно здесь можно бродить очень долго, заглядывая в переулки, сувенирные лавки, маленькие галереи, созерцая настоящую, сохранившуюся до наших дней, восточную средневековую архитектуру.

Баку, старый город Фото: Анна Носова

Зато улицы, ведущие от Площади фонтанов к набережной, внешне и по духу напоминают главную туристическую улицу Барселоны – Рамблас. А современная набережная (Приморский бульвар), протяженностью в 16 км с пальмами, баобабами, площадями, очень длинная, широкая и чистая.

Пейзаж в Баку Фото: Анна Носова

Старый город

Баку оказался красивым не только в центре. Можно долго бродить, шататься улицами города, рассматривая дома, восхищаясь ландшафтами, скамейками и прочими деталями городского урбанизма. Особо интересным Баку будет для архитекторов и дизайнеров.

Баку, старый город Фото: Анна Носова

Советуем подняться в нагорный парк Баку по светящейся вечером лестнице и посмотреть на город в огнях, сделать то же самое днем, для разнообразия прокатившись в парк на фуникулере. По желанию можно покататься по маленькой Венеции на "гондолах" (аналог Венецианских каналов на набережной). Для тех, кто любит водные развлечения, можно порекомендовать покататься на прогулочном корабле вдоль набережной.

В Баку можно покататься на "гондолах" Фото: Анна Носова

Также стоит побывать в окрестностях Баку – в Гобустане. Там можно посмотреть на красивые скалы с древнейшими наскальными рисунками, нацарапанными 40 миллионов лет назад, и побывать в храме огнепоклонников – месте, куда в начале нашей эры приезжали зорастрийцы, поклониться неугасимому огню, придавая мистическое значение горящим газовым скважинам. И посмотреть, как развлекаются подростки на грязевых вулканах, катаясь с них как со снежных горок.

Пляжи в Баку

Обязательно нужно покупаться в Каспийском море на одном из городских пляжей. Они платные, а цены разные – в зависимости от отеля, который "захватил" пляж.

Пляж в Баку Фото: Анна Носова

Что касается самого Каспийского моря, оно очень ласковое и не очень соленое. Местные, говорят, что в Каспии плавает много нефти, но нам она не попадалась.

Куда пойти и что увидеть в Баку

Стоит сходить в музей ковра, ведь ковры – это национальное достояние страны. Экспозиция построена с любовью и по-бакински необычно. А вот музей истории Азербайджана оказался очень основательным, здесь много артефактов от древности до наших дней. Самое интересное в музее – это помещение, которое находится во дворце бакинского миллионера, одного из первых нефтяных магнатов Зейналабдина Тагиева.

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Еда, что попробовать в Баку

Если бюджет ограничен, питаться можно в основном уличной едой или продуктами из супермаркета. В Баку очень вкусная шаурма – без кетчупа и майонеза с зеленью, огурцами и помидорами. Чаще всего с бараниной или с курицей. Азербайджанский аналог шаурмы – донер. В нем практически та же начинка, что в шаурме, но в хлебе. Вместе с шаурмой продают и пьют айран. Он совсем другой, чем у нас. Стоимость набора – 1,5-2 маната (1 манат – 16 грн). В магазинах очень понравился суп на кефире с зеленью – довга.

Баку Фото: Анна Носова

Из напитков нельзя не попробовать черный чай. Чай чаще всего пьют с вареньями (так и подают в заведениях). Варенья разные и диковинные – например, инжирное, шелковичное, арбузовое, из дыни.

Очень вкусное азербайджанское вино. И точно натуральное, потому что соответствует тому количеству винограда, которое растет в стране. Также популярное здесь гранатовое вино. Кстати, гранат вместе с пылающими башнями являются символами Баку.

На чем сэкономить в Баку

В первую очередь, на перелете . Идея поездки в Баку возникла у нас достаточно спонтанно, поэтому билеты на самолет были куплены за месяц до поездки. Спланировали бы мы эту поездку месяцев так за 9, то смогли бы сэкономить на стоимости до 50%. Зато порадовало то, что на протяжении месяца после покупки билеты выросли в цене ровно на треть. То есть экономия таки получилась.

. Идея поездки в Баку возникла у нас достаточно спонтанно, поэтому билеты на самолет были куплены за месяц до поездки. Спланировали бы мы эту поездку месяцев так за 9, то смогли бы сэкономить на стоимости до 50%. Зато порадовало то, что на протяжении месяца после покупки билеты выросли в цене ровно на треть. То есть экономия таки получилась. На жилье. Нас запугали неподъемными ценами на жилье в самых захолустных районах Баку, а мы в августе сняли комнату на двоих в хостеле, который нашли в интернете за 540 грн в сутки. Хостел находился в пяти минутах ходьбы до старого города, в доме с трехметровыми потолками, с дизайнерским ремонтом, с коврами и зеркальными столбами. Слышала, что так стоил одесский хостел в это время и далеко не в центре.

Нас запугали неподъемными ценами на жилье в самых захолустных районах Баку, а мы в августе сняли комнату на двоих в хостеле, который нашли в интернете за 540 грн в сутки. Хостел находился в пяти минутах ходьбы до старого города, в доме с трехметровыми потолками, с дизайнерским ремонтом, с коврами и зеркальными столбами. Слышала, что так стоил одесский хостел в это время и далеко не в центре. На транспорте. Бакинцы на работу ездят общественным транспортом, а не на работу – предпочитают на такси. Мы исходили город пешком, ни разу не пользовались такси, и благодаря этому, я считаю, увидели многие красоты города, которые остаются не замеченными по пути. Или ездили общественным транспортом – метро, автобусами – чистыми, с кондиционером и всего лишь за 30 коп.

В Баку лучше гулять пешком, на такси ездить достаточно дорого Фото: Анна Носова

В конце концов, можно сэкономить на покупке воды, а пить летом хочется много, потому что вода из-под крана в Баку реально очень вкусная и мягкая.

Впечатления от Баку. Главное открытие – люди

Бакинцы оказались воспитанными – в транспорте молодые мужчины уступали место – приветливыми и гостеприимными, всегда пытались помочь, показать и рассказать. А во время поездки на экскурсию с местными пара молодых азербайджанцев даже оплатила для нас небольшую экскурсию на русском языке в Шеках.

Архитектура Баку Фото: Анна Носова

Подытоживая, Баку остается в памяти городом-сказкой – не скажешь, что восточной, и не скажешь, что технологичной, просто красивым творением человеческих рук, в котором уживаются и приумножаются прошлое и настоящее, восточный колорит с западным стилем. Одним словом, несмотря на то что Баку является недешевым городом, и чартерных рейсов туда пока не предвидеться, – ехать надо!

Напомним, ранее "Сегодня" писали, куда поехать на Троицу 2019 в Украине.

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