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Путешествие в Китай: особенности, советы, цены и лайфхаки

"Сегодня" узнали о всех самых важных и интересных особенностях путешествия в Поднебесную

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Гонконг в Китае
Гонконг в Китае
Фото: пресс-служба

Никакого личного пространства, паранойя по поводу здоровья и суперконтроль – китайцы значительно отличаются от других народов. Чего ждать от местных жителей и как сделать поездку в Поднебесную комфортной и увлекательной, рассказывает главный путешественник Bodotravel Виталий Дрозд.

Особенности Китая

Китай очень отличается от Азии. Есть какие-то схожие традиции с Японией. Но менталитет – абсолютно другой. Японцы – сдержанные, с определенными рамками и правилами. Китайцам же неизвестно понятие личного пространства. Плюнуть на улице или оставить мусор нормально. Все уберут специальные коммунальные службы, которые действительно работают. Каждый вечер моют улицы. Китай – очень чистая страна, много деревьев и ухоженных клумб.

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Существует миф, что Китай – это хаос. Да, население достигает почти полутора миллиарда, но все общественные места хорошо организованы. В очередях никто не нервничает и не обгоняет друг друга.

Небоскребы в Гонконге
Небоскребы в Гонконге
Фото: пресс-служба

Китай – страна, помешанная на контроле. Они проверяют все. Когда идешь на экскурсию в национальный парк, должен взять паспорт – без него на территорию не пустят. Сначала ты с документом покупаешь входной билет, потом стоишь в очереди, затем подносишь билет с QR-кодом к сенсору, а служащие сверяют данные с паспортом, рассматривают лицо. Если что-то кажется подозрительным, просят другой документ, удостоверяющий личность. И такое везде.

Китайцы в традиционной одежде
Китайцы в традиционной одежде
Фото: пресс-служба

В аэропорту есть health-контроль. Тебя ограждают лентой, а женщина с лакмусовой бумажкой проверяет твои руки, вещи, чемодан. Потом с помощью специального устройства проверяют, не ввозишь ли в страну какую-то бациллу – у китайцев настоящая паранойя по поводу здоровья.

Когда ехать в Китай

Лучший период для путешествия в Поднебесную – апрель-май и сентябрь-октябрь. В это время температура уверенно держится в пределах +20-30 градусов, мало дождливых дней. Зимой и ранней весной тоже можно ехать, чтобы избежать толпы туристов и сэкономить на проживании – в холодный период отели предлагают низкие тарифы. Но все же лучше исследовать Китай, когда на улице тепло и мало осадков.

Рисовые террасы
Рисовые террасы
Фото: пресс-служба

Перелет в обе стороны обойдется от 700 евро. Виза в Китай – 100 евро. На питание нужно брать около 30 евро в день. Конечно же, must see мест очень много. Чтобы ничего не пропустить и не париться по поводу входных билетов, лучше ехать в группе, где все уже продумано и включены самые топовые достопримечательности.

Отдых в Китае: главные советы

Китай – отличное место для преодоления языкового барьера. По идее, здесь все должны знать английский, но на деле это не так. Приходится подключать все свои таланты сурдопереводчика. Поэтому лучше ехать в группе с опытным гидом, который закажет в кафе именно то, что вы имели в виду, и не позволит потеряться в толпе.
Перед поездкой нужно обязательно скачать VPN, иначе не будет доступа ни к каким привычным для нас социальным сетям.

У китайцев существует "традиция": они доходят до определенной достопримечательности, делают селфи и со спокойной душой уходят. Поэтому можно без проблем прогуляться вглубь многих комплексов и парков, где нет толпы туристов.

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Местные жители обычно обедают с 12:00 до 13:00. В это время на многих must see местах почти безлюдно.
Если собираетесь взять с собой powerbank, он не должен превышать 15 000 ампер, иначе его заберут. У китайцев особая паранойя по поводу того, что батарея может взорваться.

Нужно заранее оставить место в чемодане для сувениров, потому что из Китая захочется привезти все. Многим участникам нашей группы уже с первого дня приходилось таскать дополнительные пакеты-рюкзаки, потому что места в багаже не было.

Традиционные ритуальные табличке в храмах
Традиционные ритуальные табличке в храмах
Фото: пресс-служба

Что привезти из Китая

  • чай;
  • сухофрукты, конфеты из боярышника;
  • пакетированную утку по-пекински;
  • шелковые изделия;
  • кашемировые платки;
  • коллагеновые маски;
  • украшения из полудрагоценного камня;
  • книги и статуэтки Терракотовой армии.

Ранее "Сегодня" писали, куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира.

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Источник: Сегодня
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