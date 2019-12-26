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Пять секретов бюджетных путешествий: как удешевить поездку

Есть несколько советов, которые помогут сделать вашу поездку максимально экономной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
Во время поездки можно неплохо сэкономить Фото: Bao Le / Unsplash
Во время поездки можно неплохо сэкономить
Фото: Bao Le / Unsplash

Опытные туристы знают, как сэкономить довольно крупную суммы денег, не особенно ущемляя себя. Ниже – несколько советов, которые помогут сделать ваше путешествие максимально бюджетным.

Смотрите видео: путешественник рассказал, как сэкономить за границей

  • Комбинирование маршрута. Эта хитрость часто дает возможность весьма неплохо сэкономить. Если позволяет время, можно часть маршрута, например, преодолеть на самолете, а другую – на поезде. Прямые рейсы, как правило, стоят дороже.
  • Багаж. Большинству туристов известно, что без объемного багажа поездка за границу может обойтись гораздо в меньшую сумму, чем если везти с собой несколько чемоданов. Не забывайте об этом, особенно если летите отдохнуть всего на несколько дней.

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  • Жилье. Вовсе не обязательно селиться в хостеле, чтобы сэкономить на проживании. Можно пойти другим путем: забронировать не слишком дорогие апартаменты с кухней. У вас появиться возможность готовить самостоятельно и не выбрасывать лишние деньги на рестораны.
  • Экскурсии. Стоит напомнить, что многие музеи мира устраивают для своих посетителей бесплатные дни и часы посещения. Правда, скорее всего, придется отстоять в очереди: об этой "фишке" известно многим туристам.
  • Деньги. Если вы оплачиваете за границей свои покупки картой, уточняйте, в какой валюте с нее следует списывать деньги. Если есть возможность выбрать местную, делайте это. В противном случае конвертация может быть для вас не слишком выгодной.

Ранее "Сегодня" писали, как сэкономить на жилье в путешествии и рассказывали, как сэкономить на питании и передвижении в Европе.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Rambler.ru
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