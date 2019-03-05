Пять замечательных стран мира для путешествий весной 2019 года
Рекомендуем вам лучшие направления для отдыха
Если вы запланировали отпуск весной 2019 года, то вам просто необходимо посетить одну из указанных ниже стран. Вас ждет сказочный городок в Колумбии, знаменитый греческий Крит, таинственный Непал, веселый Амстердам и жизнерадостный Копенгаген.
Амстердам, Нидерланды
Еще один колоритный европейский город обрадуется вам в конце апреля. В последнюю субботу второго весеннего месяца здесь празднуют День Короля – обязательно наденьте что-нибудь оранжевое, чтобы вполне прочувствовать торжественное настроение голландцев. К тому же, в этот период у тюльпанов самый пик цветения. Так что ярких красок никак не избежать.
Копенгаген, Дания
Конец марта – лучшее время для посещения Копенгагена, если вы любитель лакрицы, прохладной весны и полупустых кафе. Составьте компанию датчанам на "Празднике лакрицы" и отдохните в уютном ресторане после длительного изучения улиц города.
Картахена, Колумбия
Март – один из самых жарких и сухих месяцев в Картахене, и это идеальное время для путешествия по этому океаническому центру колониальной эпохи. Здесь можно бродить по старому городу, который находится под защитой ЮНЕСКО или проводить время на пляже. В районе Getsemani легко прочувствовать уличную жизнь колумбийцев. После долгой прогулки обязательно отдохните где-нибудь в тени с книгой знаменитого колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.
Крит, Греция
Путешествие по самому большому острову Греции лучше запланировать на позднюю весну, когда еще не слишком жарко и нет толп туристов. Пешеходный маршрут следует начать с юго-западной стороны острова, чтобы оценить красоту ущелья Самария. Здесь единение с природой станет реальностью, а традиционные деревушки, как Спили, например, подтвердят предположение, что Крит – самый отличительный остров Греции.
Непал
Майское полнолуние – вот причина поехать в Непал весной. Мало того, что именно в ночь полнолуния празднуется день рождения Будды, так еще и буддийский храм Сваямбунатх открывает свои двери только в этот день раз в году. Да и вообще, Катманду – место, где происходят неожиданные изменения, причина которых не только свежий воздух и физическая нагрузка во время хайкинга.
Напомним, назван лучший для путешествия город Европы в 2019 году. Кроме этого, мы писали, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест.
Смотрите видео: все тайны незабываемых и дешевых путешествий
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram