Решение принято: украинцы не смогут попасть на один из самых популярных курортов

Власти этой страны объявили чрезвычайное положение на ближайшие три месяца

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси издал указ, объявляющий чрезвычайное положение на всей территории страны в течение 3 месяцев, начиная с 28 апреля, из-за пандемии коронавируса. Таким образом украинцы не смогут отправиться на отдых в эту страну летом-2020. Решение опубликовано в Официальном вестнике после консультаций с Кабинетом министров, пишет издание Eg 24.

"После собрания кабинета министров и ввиду опасных условий, связанных с безопасностью и здоровьем граждан, на всей территории Египта объявляется чрезвычайное положение. На три месяца с 1:00 (по местному времени) 28 апреля", – сказано в президентском указе.

Египет не примет отдыхающих летом-2020 Фото: Unsplash

Согласно документу, выполнять его поручили не только полиции, но и Вооруженным силам Египта, которые "должны делать все необходимое для противодействия терроризму, следить за сохранностью частного и общественного имущества, защищать жизнь граждан".

Тех, кто нарушит приказ президента Египта, могут осудить к лишению свободы. К слову, в ряде районов на севере Синайского полуострова также продлили режим комендантского часа.

Если вы планировали отдохнуть в Египте этим летом, не расстраивайтесь: ранее власти этой страны запустили серию бесплатных онлайн-путешествий по гробницам и другим достопримечательностям. Виртуальные туры представлены в виде 3D-моделей помещений.

Неизвестный Египет – смотрите видео:

Кроме этого, в Google Arts & Culture появился раздел "Виртуальные туры", где собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн. Для виртуальных путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике.

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