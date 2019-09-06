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Рейсы из Киева отменяются: известная авиакомпания объявила о банкротстве

Aigle Azur отменяет все рейсы, начиная с субботы, 7 сентября 2019 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:17
Aigle Azur объявила о банкротстве
Aigle Azur объявила о банкротстве
Фото: Depositphotos

Вторая по величине французская авиакомпания Aigle Azur на официальном сайте объявила о банкротстве. Все рейсы, начиная с 7-го сентября, отменяются.

"Aigle Azur испытывая большие экономические трудности, к сожалению, мы обязаны отменить все свои рейсы, начиная с субботы, 7 сентябрь. Финансовое положение компании и связанные с этим эксплуатационные трудности не позволяют нам обеспечить авиаперелеты после 6 сентября", – пишет пресс-служба авиакомпании на официальном сайте.

Смотрите видео: аэропорт "Ужгород" призывает пассажиров летать рейсом Киев-Ужгород

К слову, половину операций Aigle Azur составляют направления в Алжире. В прошлом году компания получила доход в размере 300 млн евро после перевозки около 1,9 млн пассажиров. Но этого было недостаточно для компенсации больших потерь, что в прошлом месяце заставило авиакомпанию объявить о планах продать свои португальские маршруты конкуренту Vueling.

Aigle Azur осуществляла из Украины рейсы по маршруту Киев-Париж трижды в неделю, поэтому пассажирам с билетами придется изменить планы.

Aigle Azur банкрот: как вернуть деньги

Согласно информации с сайта перевозчика, у вас есть следующие варианты:

  • Если билеты покупались не на сайте перевозчика, а через онлайн-агентство – обратиться в агентство.
  • Воспользоваться специальным сайтом для составления заявки на возвращенных средств aigleazur.online
  • Связаться в свой банк и оформить chargeback.

Напомним, ранее мы писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг. Ранее мы писали, что Wizz Air вынужденно отменит часть рейсов из Киева.

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Источник: Сегодня
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