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Риск заразиться коронавирусом в самолете почти отсутствует – исследования

Сегодня, 13:05

Постоянное пребывание в маске на борту минимизирует риск заражения

С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолета среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, передают Lonely Planet.

Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.

Можно ли заразиться коронавирусом в самолете
Можно ли заразиться коронавирусом в самолете
Фото: Pixabay

"Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими".

Еще одно исследования провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты.

Ранее стало известно, что в самолетах МАУ запретили носить респираторы. Также ранее мы знакомили вас с тем, что туристам для путешествий по Турции теперь нужен специальный код.

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