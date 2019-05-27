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Романтическая поездка: самые дорогие и бюджетные города для отдыха

В пятерку самых дорогих городов для влюбленных вошли Осло, Копенгаген, Хельсинки и Токио

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:34
Цюрих - самый дорогой город для свиданий
Цюрих - самый дорогой город для свиданий
Фото: Depositphotos

Аналитики Deutsche Bank назвали самые дорогие и дешевые города мира для романтических свиданий, пишет Bloomberg. Эксперты учитывали стоимость билетов в кино, ужина на двоих в пабе и поездки в такси. Однако в список расходов не включали покупку цветов, подарков и развлечения помимо кино. Таким образом, самым дорогим местом для романтиков стал швейцарский Цюрих. Свидание там обойдется в среднем в 200 евро.

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В пятерку самых дорогих городов для романтиков также вошли Осло (164 евро за свидание), Копенгаген (158 евро), Хельсинки (151 евро) и Токио (148 долларов).

Осло, Норвегия
Осло, Норвегия
Фото: Depositphotos

Не дороже 50 долларов романтическая встреча будет стоить также в Буэнос-Айресе (Аргентина), Стамбуле (Турция), Куала-Лумпуре (Малайзия), Маниле (Филиппины), Дакке (Бангладеш), Джакарте (Индонезия) и трех индийских городах, принявших участие в исследовании, – Нью-Дели, Мумбае и Бангалоре.

Копенгаген, Дания
Копенгаген, Дания
Фото: Depositphotos

Ранее "Сегодня" писали, где в Европе самые бюджетные отели, а где лучше не задерживаться. Кроме этого, известное австралийское издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей для бюджетных туристов, составило рейтинг ТОП-10 лучших направлений для путешествий по Европе в 2019 году.

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Источник: Сегодня
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