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Розовое озеро в Украине: где находится и лечебные свойства

Розовое озеро расположено в Херсонской области

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:21

А знаете ли вы, что у целебных вод Мертвого моря есть отечественный аналог, да еще какой?! Оздоровиться и увидеть это чудо природы можно не выезжая за пределы Украины: достаточно попасть в село Григорьевка Херсонской области – именно там расположено Розовое озеро, известное своими целебными свойствами и, конечно, цветом воды. Его еще называют Лемурийским (есть мнение, что это остатки древнего Лемурийского моря) или раповым.

Украинское Мертвое море: инструкция к применению 

Соли в литре воды в нем на 50 г больше, чем в Мертвом море! А в рапе 35% соли, в то время как в Израильском – 33%! Так же, как и в Мертвом море – в нем невозможно утонуть, вода выталкивает вас и на ней можно просто лежать. 

Розовое озеро на Херсонщине
Розовое озеро на Херсонщине
Фото: Depositphotos

А буквально в 50 метрах от него находятся сивашские грязи, также лечебные. Как говорят местные, полный "лечебный цикл" выглядит так: вы купаетесь в Розовом озере около 30-40 минут, затем мажетесь грязью на полчаса примерно. Ее нужно смыть (на территории есть душ) и снова окунуться в озеро, после чего некоторое время не смывать соль, оставшуюся на теле после купания, поскольку она лечебная. 

Территорию нельзя назвать полностью обустроенной. Это скорее дикий курорт, но пресная вода и туалет, а также беседки для отдыха за весьма умеренную плату здесь есть. 

Лечебные свойства Розового озера в Украине

Что лечит Розовое озеро? Считается, что оно обладает целым рядом лечебных свойств. Именно это и привлекает сюда туристов. Вода Розового озера обогащена минералами (магний, калий, йод, бром), также в ней – ортоборная кислота, углеводы, соли. Также розовая вода насыщена бетакаротином, витамином молодости. 

Особенно полезна розовая вода для профилактики заболеваний кожи (особенно псориаз, атопический дерматит и другие сложно поддающиеся традиционному лечению патологии), хронических заболеваний суставов (артритов, полиартритов, артрозов), заболевания сосудов, верхних дыхательных путей (особенно риниты, ангины, гаймориты), а также положительно влияет на нервную систему, отлично справляясь с бессонницей, вегето-сосудистой дистонией, укрепляют иммунную систему, а также полезна при гинекологических и урологических проблемах.

Лечение сивашской грязью
Лечение сивашской грязью
Фото: Depositphotos

А в сочетании с сивашской грязью эффект удваивается! К слову, сивашская грязь сертифицирована и официально признана лечебной, продается в шести странах Европы. 

Важно: перед поездкой на Розовое озеро обязательно проконсультируйтесь с врачом, так как есть противопоказания. 

Как появилось Розовое озеро в Херсонской области

Сейчас Розовое озеро – это уникальный целебный ресурс. Находится оно непосредственно рядом с озером Сиваш. А розовое поле перед этим озером, состоящее сплошь из розовой рапы, невозможно не заметить на въезде в Григорьевку. 

Розовый цвет придает воде бактерия Дуналиелла Солоноводная. Что касается самого озера, появилось оно случайно и относительно недавно: в 60-х годах прошлого века. Советский военный самолет потерпел крушение, в результате чего состоялся взрыв и образовалась воронка. А она, в свою очередь, постепенно заполнилось солями с озера Сиваш, поскольку является его восточной частью, по сути. Кстати, в переводе с татарского "Сиваш" так и переводится - "грязь"! 

Особенности национального курорта: к чему быть готовым 

Пока что это настоящий бальнеологический, но дикий курорт. Возможно, когда-нибудь здесь построят крупный курорт, но пока приходится довольствоваться тем, что есть – то есть, только природными дарами и практически полным отсутствием полноценной инфраструктуры. 

Розовое озеро
Розовое озеро
Фото: Depositphotos

Зато природа воздает все с лихвой. Это действительно место, где восстанавливаются силы. А остановиться можно в одной из усадеб в частном секторе – в Григорьевке почти в каждом доме сдают жилье туристам. 

Кстати, самые вкусные арбузы, дыни и помидоры, а также виноград, говорят, растут именно в этом селе. А еще только в Херсонской области самое большое количество солнечных дней в Украине. Поэтому приехать сюда хотя бы раз обязательно нужно. Тем более, что до других интересных мест Херсонщины, в том числе курортных Скадовска, Геническа и до заповедника Аскания-Нова, тут рукой подать. 

Розовое озеро: как доехать

Сюда ежегодно приезжают тысячи иностранцев! А вот наши соотечественники, как оказалось, мало что знают о таком удивительном целебном месте, и тем более, дорогу к нему. Рассказываем. 

Расположена Григорьевка в 17 км от автодороги Каховка-Армянск, это Западная часть Азовского побережья, около 100 км от Херсона. Если ехать на Розовое озеро из Херсона, нужно держать курс на Чаплинку, затем – поворот на Григорьевку (от Чаплинки это около 15 км), ориентироваться по указателям. На подъезде к озеру есть ветряная станция – не ошибетесь.  

GPS-координаты:  46.241234, 33.736129

Теперь вы знаете, что Розовое озеро в Украине – не выдумка, а реальность на севере Арабатской стрелки, о котором до сих пор мало кто знает! 

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти причинах, почему стоит поехать в Бердянск.

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