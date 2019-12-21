Ryanair объявил двухдневную распродажу 150 тысяч авиабилетов

Возможные даты путешествия: с марта по май 2020 года

Ryanair объявил распродажу Фото: Lucas Davies / Unsplash

Ирландский лоукостер Ryanair проводит распродажу выходного дня: 150 тысяч билетов по Европе отдают со скидкой 20%. Распродажа продлится до 22 декабря включительно. Возможные даты путешествия: с марта по май 2020 года.

Посмотреть направления, которые участвуют в распродаже, и приобрести билеты можно на сайте Ryanair.

Скриншот: ryanair

Дешевые авиабилеты из Киева

Бидгощ – 10 евро

Катовице – 10 евро

Познань – 10 евро

Гданськ – 13 евро

Вильнюс – 15 евро.

Стокгольм (Скавста) – 15 евро

Лондон-Станстед – 19 евро.

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, в Ryanair началась распродажа самых дешевых авиабилетов.

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