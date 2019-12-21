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Ryanair объявил двухдневную распродажу 150 тысяч авиабилетов

Возможные даты путешествия: с марта по май 2020 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:26
Ryanair объявил распродажу Фото: Lucas Davies / Unsplash
Ryanair объявил распродажу
Фото: Lucas Davies / Unsplash

Ирландский лоукостер Ryanair проводит распродажу выходного дня: 150 тысяч билетов по Европе отдают со скидкой 20%. Распродажа продлится до 22 декабря включительно. Возможные даты путешествия: с марта по май 2020 года.

Посмотреть направления, которые участвуют в распродаже, и приобрести билеты можно на сайте Ryanair.

Скриншот: ryanair

Дешевые авиабилеты из Киева

  • Бидгощ – 10 евро
  • Катовице – 10 евро
  • Познань – 10 евро
  • Гданськ – 13 евро
  • Вильнюс – 15 евро.
  • Стокгольм (Скавста) – 15 евро
  • Лондон-Станстед – 19 евро.

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, в Ryanair началась распродажа самых дешевых авиабилетов.

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Источник: Сегодня
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