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Ryanair отменяет большую часть рейсов из Украины в сентябре: причина — запрет на въезд иностранцев

Сегодня, 20:03

Всего авиакомпания планирует сократить 70% маршрутов

Во второй половине сентября Ryanair приостановит больше 70% полетов из Украины. Авиакомпания временно сократит 11 рейсов из Киева, семь из Одессы, три из Львова и два из Харькова, сообщают Avianews.

Это решение связано с запретом на въезд иностранцев в Украину, который будет действовать до конца сентября. Из 31 маршрута останется восемь — из киевского аэропорта "Борисполь" в Лондон, Манчестер, Берлин, Мадрид, Барселону, Валенсию, Пафос, и из Львова в Лондон.

Ryanair отменит большую половину рейсов из Украины в сентябре
Ryanair отменит большую половину рейсов из Украины в сентябре
Фото: Pixabay

Приостановленные маршруты должны вернутся в работу в конце сентября или в начале октября 2020 года, согласно данным системы бронирования.

"Ryanair подтверждает, что большинство этих сокращений будет касаться уменьшения частоты полетов, а не закрытия маршрутов, и в значительной степени будет фокусироваться на таких странах как Испания, Франция и Швеция", — говорится в заявлении авиакомпании.

При отмене рейса пассажир может рассчитывать только на возврат стоимости авиабилетов или бесплатное перебронирование на альтернативный рейс.

Список маршрутов Ryanair, которые будут приостановлены со второй половине сентября 2020 года:

  • Харьков-Будапешт
  • Харьков-Милан
  • Киев-Вена
  • Киев-Афины
  • Киев-Дублин
  • Киев-Болонья
  • Киев-Катания
  • Киев-Бергамо
  • Киев-Рим
  • Киев-Вильнюс
  • Киев-Гданьск
  • Киев-Катовице
  • Киев-Краков
  • Львов-Болонья
  • Львов-Бергамо
  • Львов-Рим
  • Одесса-Берлин
  • Одесса-Будапешт
  • Одесса-Болонья
  • Одесса-Бергамо
  • Одесса-Рим
  • Одесса-Гданьск
  • Одесса-Катовице

Ранее мы сообщали, что Wizz Аir запускает рейсы в Чехию из двух украинских городов. Также стало известно, что Китай сдает в аренду необитаемые острова от 535 долларов за гектар в год.

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