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"Самолет из-за этого не потерпит крушение": пилот развеял один из главных мифов об авиаперелетах

Пилот Патрик Смит из Великобритании рассказал, стоит ли пассажирам бояться турбулентности

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:31
Развеян страх пассажиров самолетов перед турбулентностью
Развеян страх пассажиров самолетов перед турбулентностью
Фото: Depositphotos

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит из Великобритании развеял один из самых главных страхов пассажиров авиалайнеров. По его словам, путешественникам не стоит бояться турбулентности, поскольку воздушные суда спроектированы так, что выдерживают в этой ситуации все нагрузки.

"Это похоже на проектирование автомобиля с хорошей подвеской, предназначенной для того, чтобы проехать по дороге с выбоинами", – пояснил летчик в интервью изданию Express.

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Патрик Смит добавил, что даже самый мощный порыв воздуха или воздушная яма не способны развернуть самолет, сбить его с маршрута или ввести в штопор. "Самолет из-за этого не потерпит крушения, какими бы неблагоприятными ни были условия", – подчеркнул он.

По словам пилота, турбулентность оценивается по такой шкале: легкая, умеренная, тяжелая и экстремальная. Последняя нередко может быть опасна для самих путешествующих. В частности, чтобы избежать травм, следует подчиняться требованиям членов экипажа.

Пилот рассказал о турбулентности во время полета
Пилот рассказал о турбулентности во время полета
Фото: Unsplash

"Каждый год во всем мире около ста человек, половина из которых стюардессы, достаточно серьезно травмируются из-за турбулентности. Наиболее распространенными являются травмы головы, шеи, плеча и лодыжки", – рассказал Смит, отметив, что пассажирам во время турбулентности стоит больше думать о личной безопасности.

Напомним, многие пассажиры интересуются, что происходит в кабине пилота после взлета и до посадки. В интервью изданию Express капитан воздушного корабля ответил на все интересующие путешественников вопросы. Кроме этого, пилот назвал лучшие места в самолете.

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