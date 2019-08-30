Самые безопасные страны мира: опубликован рейтинг

Эксперты оценивали 60 крупных городов мира по 57 показателям

Токио – самый безопасный город в мире Фото: Depositphotos

Новый рейтинг самых безопасных городов мира опубликовала на своем официальном сайте британская компания Economist Intelligence Unit. Первое место в списке заняла столица Японии – Токио, второе – Сингапур, а замыкает тройку лидеров еще один японский город Осака. В десятку вошли Амстердам, Сидней, Торонто, Вашингтон, Копенгаген, Сеул и Мельбурн.

Эксперты оценивали 60 крупных городов мира по 57 показателям. Среди них цифровая безопасность, здравоохранение, безопасная инфраструктура и личная. При этом города Азиатско-Тихоокеанского региона показали высочайшие показатели в безопасной инфраструктуре, здравоохранении и личной безопасности.

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Цифровая безопасность на высоком уровне в городах Северной Америки: Чикаго, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Даллас, Нью-Йорк и Торонто. В конце рейтинга оказались Янгон в Мьянме, венесуэльский Каракас и нигерийский Лагос.

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