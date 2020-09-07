Самые инстаграмные места Киева для стильных фото

Рассказываем о ярких и красивых локациях столицы

Киев занял 33 место в рейтинге самых инстаграмных мест мира в 2020 году, опередив популярные Берлин, Копенгаген и Милан. Несмотря на карантин, в столице Украины отметились более 19 миллиона туристов!

Чтобы вы могли наполнить свой профиль в Instagram новыми яркими снимками, мы подготовили для вас подборку ТОП-5 самых стильных и красивых локаций города.

Ася Лазо гид экскурсионного бюро

Туристы приезжают в Киев по красивые панорамные виды и эффектные фотографии! Заказывают туры только в те локации, которые видели в инстаграмах друзей. Многие интересуются и постсоветскими местами, есть люди, которые любят исключительно стрит-арт, есть те, которых интересует сугубо архитектура. Я обычно показываю центральную часть Киева, где сохранилась архитектура конца 19-го — начало 20 века.

Итак, какие же места пользуются наибольшей популярностью для фото в Киеве?

Парк КПИ

Парк КПИ Фото: instagram.com/lina.mykhailova

Главный корпус Киевского политехнического института выглядит как элитный заграничный колледж. Здесь можно не только сделать отличную одиночную или парную фотосессию, но и прогуляться по парку или устроить пикник на природе. Это популярное место среди фотографов, поэтому лучше приходить сюда на съемку ранним утром. Эта локация подходит для съемок в изысканных платьях и костюмах, поэтому здесь часто снимают свадьбы и love story.

ЖК Chicago Central House

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Напротив нового ЖК Chicago Central House можно устроить стильную уличную фотосессию. Главное – подобрать для этого трендовый наряд. Также здесь часто проходят съемки одежды для шоурумов и бутиков. Здание находится в самом центре столицы, в 5 минутах ходьбы от метро Олимпийская. Красивые фото можно сделать, как и вблизи дома – сквозь стеклянные стены холла заметен видеоряд на огромном экране, так и через дорогу от жилищного комплекса – чтобы показать его масштаб.

Киевский велотрек

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Киевский велотрек находится неподалеку от метро Университет. Здесь проходят занятия по бегу, а профессионалы и любители катаются на велосипедах и роликах. Если спуститься вниз – можно сделать жаркую спортивную фотосессию на контрастном фоне покрытия велотрека. Также красивые снимки получаются на фоне мурала с велосипедистом или ярких стульев на трибуне. Если подняться над зоной для спорта, можно сделать снимок на фоне стильного новостроя, который находится рядом.

Костел Святого Николая

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Костел Святого Николая – здание в неоготическом стиле, что находится недалеко от метро Олимпийская. Здесь можно сделать как отличные портретные фото, так и впечатляющие пейзажные снимки. Напротив костела расположен офисный центр Toronto, возле которого также можно организовать фотосессию, например, в деловом стиле. Рядом есть несколько кафе и ресторанов. Устроившись за уютным столиком одного из них, можно заинстаграмиться на фоне костела Святого Николая.

Замковая гора

Замковая гора Фото: instagram.com/lina.mykhailova

На Замковой горе, которая находится недалеко от Андреевского спуска, любят проводить время туристы и жители столицы. Здесь можно устроить фотосессию на фоне волшебных видов на новые и старинные киевские дома, а также на Андреевскую Церковь. Тут можно снять много красивых пейзажных снимков. Рекомендуем приходить сюда на рассвете или на закате, когда эта местность выглядит особенно волшебной.

А чтобы на фото выглядеть естественно, просто выдохните и подумайте о приятных вещах. Это поможет вашим мышцам лица расслабиться.

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