Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самые инстаграмные места Киева для стильных фото

Сегодня, 08:48

Рассказываем о ярких и красивых локациях столицы

Киев занял 33 место в рейтинге самых инстаграмных мест мира в 2020 году, опередив популярные Берлин, Копенгаген и Милан. Несмотря на карантин, в столице Украины отметились более 19 миллиона туристов!

Чтобы вы могли наполнить свой профиль в Instagram новыми яркими снимками, мы подготовили для вас подборку ТОП-5 самых стильных и красивых локаций города.

Ася Лазо

Ася Лазо

гид экскурсионного бюро

Туристы приезжают в Киев по красивые панорамные виды и эффектные фотографии! Заказывают туры только в те локации, которые видели в инстаграмах друзей. Многие интересуются и постсоветскими местами, есть люди, которые любят исключительно стрит-арт, есть те, которых интересует сугубо архитектура. Я обычно показываю центральную часть Киева, где сохранилась архитектура конца 19-го — начало 20 века.

Итак, какие же места пользуются наибольшей популярностью для фото в Киеве?

Парк КПИ

Парк КПИ
Парк КПИ
Фото: instagram.com/lina.mykhailova

Главный корпус Киевского политехнического института выглядит как элитный заграничный колледж. Здесь можно не только сделать отличную одиночную или парную фотосессию, но и прогуляться по парку или устроить пикник на природе. Это популярное место среди фотографов, поэтому лучше приходить сюда на съемку ранним утром. Эта локация подходит для съемок в изысканных платьях и костюмах, поэтому здесь часто снимают свадьбы и love story.

ЖК Chicago Central House

INSTAGRAM

Напротив нового ЖК Chicago Central House можно устроить стильную уличную фотосессию. Главное – подобрать для этого трендовый наряд. Также здесь часто проходят съемки одежды для шоурумов и бутиков. Здание находится в самом центре столицы, в 5 минутах ходьбы от метро Олимпийская. Красивые фото можно сделать, как и вблизи дома – сквозь стеклянные стены холла заметен видеоряд на огромном экране, так и через дорогу от жилищного комплекса – чтобы показать его масштаб.

Киевский велотрек

INSTAGRAM

Киевский велотрек находится неподалеку от метро Университет. Здесь проходят занятия по бегу, а профессионалы и любители катаются на велосипедах и роликах. Если спуститься вниз – можно сделать жаркую спортивную фотосессию на контрастном фоне покрытия велотрека. Также красивые снимки получаются на фоне мурала с велосипедистом или ярких стульев на трибуне. Если подняться над зоной для спорта, можно сделать снимок на фоне стильного новостроя, который находится рядом.

Костел Святого Николая

INSTAGRAM

Костел Святого Николая – здание в неоготическом стиле, что находится недалеко от метро Олимпийская. Здесь можно сделать как отличные портретные фото, так и впечатляющие пейзажные снимки. Напротив костела расположен офисный центр Toronto, возле которого также можно организовать фотосессию, например, в деловом стиле. Рядом есть несколько кафе и ресторанов. Устроившись за уютным столиком одного из них, можно заинстаграмиться на фоне костела Святого Николая.

Замковая гора

Замковая гора
Замковая гора
Фото: instagram.com/lina.mykhailova

На Замковой горе, которая находится недалеко от Андреевского спуска, любят проводить время туристы и жители столицы. Здесь можно устроить фотосессию на фоне волшебных видов на новые и старинные киевские дома, а также на Андреевскую Церковь. Тут можно снять много красивых пейзажных снимков. Рекомендуем приходить сюда на рассвете или на закате, когда эта местность выглядит особенно волшебной.

А чтобы на фото выглядеть естественно, просто выдохните и подумайте о приятных вещах. Это поможет вашим мышцам лица расслабиться.

Ранее мы рассказывали, как научиться делать отличные фото в путешествиях. Также вам может быть интересно, что в Дании открыли первый в мире Музей счастья.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
От 535 долларов за гектар в год: Китай сдает в аренду необитаемые острова Таиланд планирует открыть границы для туристов с октября: условия въезда Новые правила пересечения границ для украинцев с 1 сентября: в Египет только с негативным ПЦР-тестом Ryanair отменяет большую часть рейсов из Украины в сентябре: причина — запрет на въезд иностранцев
Киев путешествия Instagram красивые фото
Источник: instagram.com/karinabochkovskaya
Реклама

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Відома модель блиснула пишними грудьми в тугому купальнику
Відома модель блиснула пишними грудьми в тугому купальнику

Популярные статьи

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Сегодня, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

5 сентябряШоу-бизнес

"С мальчиками было хуже": певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери

5 сентябряFood

Что приготовить из брокколи: ТОП-5 рецептов

5 сентябряАфиша

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-5 легендарных хитов группы Queen

5 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 сентября: Овнам лучше держаться подальше от начальства, а Тельцам – заняться развитием отношений

5 сентябряEvents

5 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 сентябряШоу-бизнес

Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

4 сентябряШоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

4 сентябряFun

"На работу пойдем, а потом – умрем": первоклашка дала уморительное интервью в День знаний

4 сентябряШоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

4 сентябряСтиль

Femme fatale: Тина Кароль стала лицом нового выпуска украинского Vogue

4 сентябряFun

Парень-веган показал, как изменилось его тело за четыре года: видео и фото

Новости партнеров

Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Надя Дорофєєва у напіврозстібнутій кофтині показала пікантне фото
Надя Дорофєєва у напіврозстібнутій кофтині показала пікантне фото
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Вони не повинні були потрапити в Мережу: невдалі фото Брежнєвої
Вони не повинні були потрапити в Мережу: невдалі фото Брежнєвої
Любил, но не жену: известно о первой любви принца Филиппа
Любил, но не жену: известно о первой любви принца Филиппа
72-летняя Ротару показала, как выглядит сейчас (фото)
72-летняя Ротару показала, как выглядит сейчас (фото)
Медики назвали самый полезный летний овощ
Медики назвали самый полезный летний овощ
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять