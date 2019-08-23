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Места для селфи: 28 достопримечательностей Украины

Малоизвестные места Украины, которые восхищают природой и архитектурой

Андрей Мазур
Сегодня, 08:01
Вилково
Вилково
Фото: Юрий Колев, AFP

В каждой стране есть памятники, исторические и культурные достопримечательности и природные объекты, которые формируют ее как "личность". И их нужно посетить как собственным гражданам, так и зарубежным гостям. Редакция предлагает читателям перечень объектов, которые представляют культуру, историю и природу Украины во всем ее разнообразии.

Три лавры Украины: Печерская, Почаевская, Святогорская

Каждый из этих величественных, монументальных монастырей впечатляет по-своему. Места, в которых они расположены, тоже не оставляют равнодушными путешественников. К тому же каждая лавра отличается действительно уникальной архитектурой и историей, богатой на приключения и обросшей мифами.

Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
Фото: Pixabay

Соборы Святой Софии и Рождества Богородицы

Соборы в Киеве и Козельце — шедевры украинской архитектуры, в целом не имеющие аналогов. Их обязательно нужно показывать путешественникам из западных стран: у себя в Европе они такого точно не увидят.

Собор Рождества Богородицы
Собор Рождества Богородицы
Фото: AFP

Тарасова (Чернеча) гора

Место, где находится Шевченковский национальный заповедник, — это скорее не гора, а выступающий в сторону реки высокий мыс. С него открывается незабываемый вид на Днепр и просторы левого берега.

Тарасова гора
Тарасова гора
Фото: Александр Яремчук, AFP

Украина подземная

Пещеры Западной Украины знамениты большими кристаллами из коричневого блестящего гипса, придающего им очень необычный вид. Самая известная и доступная пещера — Кристаллическая (с. Кривче, Тернопольская обл.)

А катакомбы Одессы образовались так же, как и знаменитые парижские, — после добычи камня для строительства города. И биография у них, к слову, не менее бурная.

Одесские катакомбы
Одесские катакомбы
Фото: Instagram.com

Заповедник "Аскания-Нова"

На Херсонщине уцелела единственная в Европе нераспаханная степь. Классика посещения "Аскании-Нова" — поездка по загонам с экзотическими животными. А первый раз сюда надо ехать весной — когда цветут ирисы, тюльпаны и ковыль.

Аскания-Нова
Аскания-Нова
Фото: AFP

Полесский заповедник

80% заповедника приходится на лес, остальное — луга и болота. Это самый безлюдный край в Украине! Сюда стоит приезжать на затяжные выходные, чтобы насладиться дикой природой и чистейшим воздухом.

Полесье
Полесье
Фото: Виталий Лазебник, AFP

Хотинская крепость

Как выглядела цитадель в те времена, когда ее использовали по назначению, можно судить по снимавшимся здесь фильмам "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и "Стрелы Робин Гуда". Но она прекрасно сохранилась до наших дней.

Хотинская крепость
Хотинская крепость
Фото: Е. Перепелица, AFP

Остров Хортица

Самый большой остров на Днепре и культовое место в истории Украины. Ведь там располагался центр украинского казачества — легендарная Запорожская Сечь. Сейчас там — историко-культурный комплекс.

Остров Хортица
Остров Хортица
Фото: AFP

Свитязь и Синевир

Свитязь — самое глубокое, второе по площади озеро Украины. О чистоте его воды писано-переписано, и она, к счастью, такой пока и остается.

Синевир же называют Морским оком. Очертания его чем-то напоминают глаз — и контуром берега, и островком — "зрачком".

Озеро Синевир
Озеро Синевир
Фото: Depositphotos

Вилково и дельта Дуная

Вилково называют "украинской Венецией". Но на самом деле ничего общего с палаццо и гондолами у городка нет. И если уж сравнивать эти места с другими краями, то лучше с Голландией. Здесь отвоевывают землю у реки и моря, ловят рыбу, режут тростник, солят потрясающую селедку и делают редкое вино.

Вилково
Вилково
Фото: Юрий Колев, AFP

Плотина Днепрогэса

Этот объект индустриального туризма незаслуженно оказался в тени. Конечно, по своим параметрам (длина 1300 м и высота 60 м) — она не самая выдающаяся в мире. Однако для Украины Днепровская ГЭС — символ важной эпохи в истории. Ну и виды отсюда шикарные.

Днепровская ГЭС
Днепровская ГЭС
Фото: AFP

Гора Говерла

Самая высокая точка Украины (2 061 м). Стала не просто природной, туристической, но и политической достопримечательностью: то политики восхождение устроят, то монументы устанавливаются (на вершине уже есть стела, крест и тризуб). Но увидеть лежащие под ногами горы должен каждый украинец. Хотя бы раз.

Гора Говерла
Гора Говерла
Фото: Instagram.com

Днестровский каньон

Входит в десятку самых больших речных ущелий Европы. Каньон неглубок (60—120 м), длина составляет около 250 км. Уникальность ему придают пейзажи Подолья и красота природы. Плюс развитая индустрия туризма.

Днестровский каньон
Днестровский каньон
Фото: AFP

Уникальный Музей Писанки

Единственный в своем роде. Центральная часть выполнена в виде расписного яйца, ставшего эмблемой Коломыи. Поверхность "яйца" — витраж площадью 600 кв. м. А в экспозиции — 6000 экспонатов.

Музей Писанки
Музей Писанки
Фото: facebook.com

Парк "Софиевка"

"Уманское чудо" вполне заслуженно стоит в одном ряду с парковым шедеврами Европы. По воле польского магната Потоцкого на украинской земле был создан островок Эллады. В "Софиевке" каждый уголок являлся иллюстрацией к одному из греческих мифов.

Парк Софиевка
Парк Софиевка
Фото: Depositphotos

Пейзажи Трахтемирова

Большой полуостров, образованный изгибом Днепра, знаменит своими историческими памятками и "местами силы". А самое главное — классическими для Надднепрянской Украины пейзажами.

Трахтемиров
Трахтемиров
Фото: Александр Яремчук, AFP

Переяслав-Хмельницкий

Знаменит тем, что в нем больше музеев на душу населения, чем в любом другом населенном пункте планеты: 25 музеев на 30 тысяч горожан. Достопримечательностью №1 является Музей народной архитектуры и быта.

Переяслав-Хмельницкий
Переяслав-Хмельницкий
Фото: Сегодня

Винодельни юга страны

Винодельни юга Украины (в т. ч. "Колонист", Центр культуры вина "Шабо", "Фрумушика-Нова", "Винодельческое хозяйство князя Трубецкого") предлагают путешественникам вполне качественные вина, не уступающие европейским, и интересные экскурсии.

Центр культуры вина
Центр культуры вина
Фото: instagram.com/shabo.uа

Арабатская стрелка

Это самая длинная коса в Европе (протяженность — 120 км). Здесь самое теплое, мелкое, но чистое Азовское море. На Арабатке расположены озера с лечебными рассолами и бьют горячие термальные воды.

Арабатская стрелка
Арабатская стрелка
Фото: AFP

Деревянные церкви

Пять лет назад в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 8 украинских деревянных церквей в Карпатах. Эти небольшие храмы признаны достоянием человечества — наравне с пирамидами, дворцом Версаль и храмовым комплексом Ангкор Ват.

Церковь святого Юра
Церковь святого Юра
Фото: AFP

"Подольские Товтры"

Национальный парк "Подольские Товтры" — дугообразная гряда холмов (250 км в длину, 15—20 км в ширину) над Подольской равниной. Здесь сложились особый микроклимат и необычный растительный мир.

Подольские Товтры
Подольские Товтры
Фото: AFP

Буковые пралеса Карпат

Буковые пралеса (леса, которые никогда не вырубались) можно на пальцах пересчитать. Один из них — Угольско-Широколужанский массив в Закарпатье (входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Карпатский лес
Карпатский лес
Фото: Instagram.com

Золотая подкова Львовщины

Под таким названием лет тридцать назад украинский историк Орест Мацюк объединил в один маршрут замки в Олеско, Подгорцах и Золочеве. Других, так отработанных маршрутов, которые бы стали символом целого региона, в Украине пока не существует.

Золочевский замок
Золочевский замок
Фото: Instagram.com

Покинутый город Припять

Оставленный жителями после аварии на ЧАЭС, город стал одной из популярнейших туристических достопримечательностей Украины. Стоит там побывать прежде, чем здания начнут окончательно разрушаться.

Чернобыль
Чернобыль
Фото: Depositphotos

Улица Крещатик

Центральная улица столицы Украины представляет собой хорошо сохранившийся архитектурный ансамбль в стиле "сталинский ампир". При этом в нем отчетливо видны черты и формы украинского барокко.

Улица Крещатик ​
Улица Крещатик ​
Фото: Анатолий Бойко, AFP

Урицкие скалы, она же Тустань

На полпути между городами Трускавец и Сколе высятся причудливые скалы. Их называют Урицкими. Другое, более известное название местности — Тустань: так называлась крепость, возведенная здесь еще в IX в.

Тустань
Тустань
Фото: Instagram.com

Замок Паланок

Прекрасный образец средневековой фортификационной архитектуры. Мукачевская крепость входила в цепь укреплений по краю государства венгров. Их уничтожили после подавления восстания против австрийцев в XVIII в. Только стены Паланка избежали печальной участи.

Замок Паланок
Замок Паланок
Фото: AFP

Усадьбы Черниговщины

Большинство усадеб, сохранившихся в Украине до наших дней, относятся к XIX в. Такой является, например, Качановка. Она единственная в Украине сохранила целостный архитектурный ансамбль, включающий не только дворец, но и хозяйственные постройки.

Качановка
Качановка
Фото: AFP

Напомним, мы также рассказали ТОП-20 занимательных фактов об Украине. А если вы планируете активно провести 3-дневные выходные в честь праздника – смотрите увлекательные туры на День Независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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