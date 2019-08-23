Места для селфи: 28 достопримечательностей Украины
Малоизвестные места Украины, которые восхищают природой и архитектурой
В каждой стране есть памятники, исторические и культурные достопримечательности и природные объекты, которые формируют ее как "личность". И их нужно посетить как собственным гражданам, так и зарубежным гостям. Редакция предлагает читателям перечень объектов, которые представляют культуру, историю и природу Украины во всем ее разнообразии.
Три лавры Украины: Печерская, Почаевская, Святогорская
Каждый из этих величественных, монументальных монастырей впечатляет по-своему. Места, в которых они расположены, тоже не оставляют равнодушными путешественников. К тому же каждая лавра отличается действительно уникальной архитектурой и историей, богатой на приключения и обросшей мифами.
Соборы Святой Софии и Рождества Богородицы
Соборы в Киеве и Козельце — шедевры украинской архитектуры, в целом не имеющие аналогов. Их обязательно нужно показывать путешественникам из западных стран: у себя в Европе они такого точно не увидят.
Тарасова (Чернеча) гора
Место, где находится Шевченковский национальный заповедник, — это скорее не гора, а выступающий в сторону реки высокий мыс. С него открывается незабываемый вид на Днепр и просторы левого берега.
Украина подземная
Пещеры Западной Украины знамениты большими кристаллами из коричневого блестящего гипса, придающего им очень необычный вид. Самая известная и доступная пещера — Кристаллическая (с. Кривче, Тернопольская обл.)
А катакомбы Одессы образовались так же, как и знаменитые парижские, — после добычи камня для строительства города. И биография у них, к слову, не менее бурная.
Заповедник "Аскания-Нова"
На Херсонщине уцелела единственная в Европе нераспаханная степь. Классика посещения "Аскании-Нова" — поездка по загонам с экзотическими животными. А первый раз сюда надо ехать весной — когда цветут ирисы, тюльпаны и ковыль.
Полесский заповедник
80% заповедника приходится на лес, остальное — луга и болота. Это самый безлюдный край в Украине! Сюда стоит приезжать на затяжные выходные, чтобы насладиться дикой природой и чистейшим воздухом.
Хотинская крепость
Как выглядела цитадель в те времена, когда ее использовали по назначению, можно судить по снимавшимся здесь фильмам "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" и "Стрелы Робин Гуда". Но она прекрасно сохранилась до наших дней.
Остров Хортица
Самый большой остров на Днепре и культовое место в истории Украины. Ведь там располагался центр украинского казачества — легендарная Запорожская Сечь. Сейчас там — историко-культурный комплекс.
Свитязь и Синевир
Свитязь — самое глубокое, второе по площади озеро Украины. О чистоте его воды писано-переписано, и она, к счастью, такой пока и остается.
Синевир же называют Морским оком. Очертания его чем-то напоминают глаз — и контуром берега, и островком — "зрачком".
Вилково и дельта Дуная
Вилково называют "украинской Венецией". Но на самом деле ничего общего с палаццо и гондолами у городка нет. И если уж сравнивать эти места с другими краями, то лучше с Голландией. Здесь отвоевывают землю у реки и моря, ловят рыбу, режут тростник, солят потрясающую селедку и делают редкое вино.
Плотина Днепрогэса
Этот объект индустриального туризма незаслуженно оказался в тени. Конечно, по своим параметрам (длина 1300 м и высота 60 м) — она не самая выдающаяся в мире. Однако для Украины Днепровская ГЭС — символ важной эпохи в истории. Ну и виды отсюда шикарные.
Гора Говерла
Самая высокая точка Украины (2 061 м). Стала не просто природной, туристической, но и политической достопримечательностью: то политики восхождение устроят, то монументы устанавливаются (на вершине уже есть стела, крест и тризуб). Но увидеть лежащие под ногами горы должен каждый украинец. Хотя бы раз.
Днестровский каньон
Входит в десятку самых больших речных ущелий Европы. Каньон неглубок (60—120 м), длина составляет около 250 км. Уникальность ему придают пейзажи Подолья и красота природы. Плюс развитая индустрия туризма.
Уникальный Музей Писанки
Единственный в своем роде. Центральная часть выполнена в виде расписного яйца, ставшего эмблемой Коломыи. Поверхность "яйца" — витраж площадью 600 кв. м. А в экспозиции — 6000 экспонатов.
Парк "Софиевка"
"Уманское чудо" вполне заслуженно стоит в одном ряду с парковым шедеврами Европы. По воле польского магната Потоцкого на украинской земле был создан островок Эллады. В "Софиевке" каждый уголок являлся иллюстрацией к одному из греческих мифов.
Пейзажи Трахтемирова
Большой полуостров, образованный изгибом Днепра, знаменит своими историческими памятками и "местами силы". А самое главное — классическими для Надднепрянской Украины пейзажами.
Переяслав-Хмельницкий
Знаменит тем, что в нем больше музеев на душу населения, чем в любом другом населенном пункте планеты: 25 музеев на 30 тысяч горожан. Достопримечательностью №1 является Музей народной архитектуры и быта.
Винодельни юга страны
Винодельни юга Украины (в т. ч. "Колонист", Центр культуры вина "Шабо", "Фрумушика-Нова", "Винодельческое хозяйство князя Трубецкого") предлагают путешественникам вполне качественные вина, не уступающие европейским, и интересные экскурсии.
Арабатская стрелка
Это самая длинная коса в Европе (протяженность — 120 км). Здесь самое теплое, мелкое, но чистое Азовское море. На Арабатке расположены озера с лечебными рассолами и бьют горячие термальные воды.
Деревянные церкви
Пять лет назад в список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесено 8 украинских деревянных церквей в Карпатах. Эти небольшие храмы признаны достоянием человечества — наравне с пирамидами, дворцом Версаль и храмовым комплексом Ангкор Ват.
"Подольские Товтры"
Национальный парк "Подольские Товтры" — дугообразная гряда холмов (250 км в длину, 15—20 км в ширину) над Подольской равниной. Здесь сложились особый микроклимат и необычный растительный мир.
Буковые пралеса Карпат
Буковые пралеса (леса, которые никогда не вырубались) можно на пальцах пересчитать. Один из них — Угольско-Широколужанский массив в Закарпатье (входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО).
Золотая подкова Львовщины
Под таким названием лет тридцать назад украинский историк Орест Мацюк объединил в один маршрут замки в Олеско, Подгорцах и Золочеве. Других, так отработанных маршрутов, которые бы стали символом целого региона, в Украине пока не существует.
Покинутый город Припять
Оставленный жителями после аварии на ЧАЭС, город стал одной из популярнейших туристических достопримечательностей Украины. Стоит там побывать прежде, чем здания начнут окончательно разрушаться.
Улица Крещатик
Центральная улица столицы Украины представляет собой хорошо сохранившийся архитектурный ансамбль в стиле "сталинский ампир". При этом в нем отчетливо видны черты и формы украинского барокко.
Урицкие скалы, она же Тустань
На полпути между городами Трускавец и Сколе высятся причудливые скалы. Их называют Урицкими. Другое, более известное название местности — Тустань: так называлась крепость, возведенная здесь еще в IX в.
Замок Паланок
Прекрасный образец средневековой фортификационной архитектуры. Мукачевская крепость входила в цепь укреплений по краю государства венгров. Их уничтожили после подавления восстания против австрийцев в XVIII в. Только стены Паланка избежали печальной участи.
Усадьбы Черниговщины
Большинство усадеб, сохранившихся в Украине до наших дней, относятся к XIX в. Такой является, например, Качановка. Она единственная в Украине сохранила целостный архитектурный ансамбль, включающий не только дворец, но и хозяйственные постройки.
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