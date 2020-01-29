Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Самые модные путешествия: главные travel-тренды 2020 года

Эксперты назвали семь трендов, которые будут определять предпочтения туристов в 2020 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Одиночные путешествия – один из главных трендов 2020 года
Одиночные путешествия – один из главных трендов 2020 года
Фото: Pixabay

Эксперты туристического гида Big Seven Travel выделили семь трендов, которые будут определять предпочтения туристов в 2020 году. Как отмечает специалисты, за последнее десятилетие количество путешественников за год преодолело отметку в 1 млрд.

  • Одиночные путешествия

Хотя индивидуальный туризм всегда был популярен, тем не менее с каждым годом такой вид путешествия становится все проще и доступнее благодаря многочисленным мобильным приложениям и сообществам.

Смотрите видео: названа самая счастливая страна в мире

  • Сочетание работы и отдыха

Рост популярности этого тренда объясняется современными технологиями: возможность
проведения удаленных видео и чат конференций, позволяет работать в любом уголке мира.

  • Культурный обмен

По данным Booking.com, 68% путешественников по всему миру планируют поездки с целью культурного обмена: освоение новых навыков, волонтерство и временная работа в другой стране.

  • Выбор другого города

Многие известные города страдают от чрезмерного притока туристов, потому вводят ограничения и налоги на визиты. По данным Booking.com, многие путешественники стали выбирать визиты в менее разрекламированные, но не менее интересные города. Например, вместо Парижа посещают Нант, вместо Венеции – Перуджу.

  • Smart-путешествия

Все больше мобильных приложений, доступ к интернету и персонализация данных помогает экспертам эффективно управлять туристическими потоками. Такие приложения, как Tripit, помогут туристам спланировать каждый шаг в путешествия, в то время как Google, Facebook и другие используют AI для адаптации к тому, где туристы находятся, куда направляются и что хотят сделать.

  • Политический туризм

Политика оказывает огромное влияние на туристические потоки. Один из самых ярких примеров – запрет гражданам США на визиты в Гонконг во время протестов, охвативших страну в 2019 году, когда количество туристов из США снизилось на 39% в сравнении с предыдущим годом.

  • Осознанные путешествия

Борьба с глобальными изменениями климата для миллионов людей, вдохновленных акциями 17-летней эко активистки Греты Тунберг, стала одним из важных факторов при планировании путешествий. Наибольшая доля выбросов СО2 приходится на выбросы самолетов, поездов и автомобилей. А так как борьбу за сохранение окружающей среды возглавляет молодое поколение, то их отказ от путешествий на далекие расстояния в скором времени скажется на туристических потоках.

Напомним, ранее ученые выяснили, что социальная сеть Instagram вдохновляет представителей поколения миллениалов на новые поездки.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Гайд по центру Шарджи: 5 интересных мест, которые обязательно стоит посетить На одну ночь: "дом Джульетты" открыл дверь для всех влюбленных, фото Как наконец-то выучить английский: советы ведущей travel-шоу, которые помогут всем
отдых туризм путешествия тренды
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:50Афиша

Фильм – открытка из прошлого: обзор картины "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Сегодня, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Овнов много работы, а у Тельцов назревает конфликт

Вчера, 10:24Техно

Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

27 январяEvents

Гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака: не давайте ложных обещаний

27 январяШоу-бизнес

Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

27 январяШоу-бизнес

Звезда советских фильмов Наталья Андрейченко пропала в Мексике: подробности

27 январяЭксклюзив

Аутизм у ребенка: 10 признаков, чтобы его распознать

27 январяWellness

Лунный календарь стрижек на февраль 2020: когда можно стричь волосы

27 январяFood

Что приготовить на завтрак из творога: три необычных рецепта

27 январяТехно

Boeing 777X со складываемыми крыльями совершил первый полет: видео

27 январяLifestyle

Что подарить на 14 февраля: ТОП-10 подарков для мужчин и женщин

27 январяПсихология

Четыре знака зодиака, которым сегодня сказочно повезет

27 январяАфиша

Триумф украинки и Билли Айлиш: названы все лауреаты премии Грэмми 2020

27 январяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам можно решать финансовые вопросы, а Львам – заниматься инвестициями

26 январяПсихология

Гороскоп на неделю 26 января – 1 февраля: все знаки зодиака

26 январяШоу-бизнес

Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II

Новости партнеров

Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Роскошная девушка футболиста Украины балует поклонников танцем
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Простые ленивые голубцы с капустой и фаршем
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Пышная шарлотка с яблоками на кефире в духовке
Пышная шарлотка с яблоками на кефире в духовке