Самые модные путешествия: главные travel-тренды 2020 года

Эксперты назвали семь трендов, которые будут определять предпочтения туристов в 2020 году

Одиночные путешествия – один из главных трендов 2020 года Фото: Pixabay

Эксперты туристического гида Big Seven Travel выделили семь трендов, которые будут определять предпочтения туристов в 2020 году. Как отмечает специалисты, за последнее десятилетие количество путешественников за год преодолело отметку в 1 млрд.

Одиночные путешествия

Хотя индивидуальный туризм всегда был популярен, тем не менее с каждым годом такой вид путешествия становится все проще и доступнее благодаря многочисленным мобильным приложениям и сообществам.

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Сочетание работы и отдыха

Рост популярности этого тренда объясняется современными технологиями: возможность

проведения удаленных видео и чат конференций, позволяет работать в любом уголке мира.

Культурный обмен

По данным Booking.com, 68% путешественников по всему миру планируют поездки с целью культурного обмена: освоение новых навыков, волонтерство и временная работа в другой стране.

Выбор другого города

Многие известные города страдают от чрезмерного притока туристов, потому вводят ограничения и налоги на визиты. По данным Booking.com, многие путешественники стали выбирать визиты в менее разрекламированные, но не менее интересные города. Например, вместо Парижа посещают Нант, вместо Венеции – Перуджу.

Smart-путешествия

Все больше мобильных приложений, доступ к интернету и персонализация данных помогает экспертам эффективно управлять туристическими потоками. Такие приложения, как Tripit, помогут туристам спланировать каждый шаг в путешествия, в то время как Google, Facebook и другие используют AI для адаптации к тому, где туристы находятся, куда направляются и что хотят сделать.

Политический туризм

Политика оказывает огромное влияние на туристические потоки. Один из самых ярких примеров – запрет гражданам США на визиты в Гонконг во время протестов, охвативших страну в 2019 году, когда количество туристов из США снизилось на 39% в сравнении с предыдущим годом.

Осознанные путешествия

Борьба с глобальными изменениями климата для миллионов людей, вдохновленных акциями 17-летней эко активистки Греты Тунберг, стала одним из важных факторов при планировании путешествий. Наибольшая доля выбросов СО2 приходится на выбросы самолетов, поездов и автомобилей. А так как борьбу за сохранение окружающей среды возглавляет молодое поколение, то их отказ от путешествий на далекие расстояния в скором времени скажется на туристических потоках.

Напомним, ранее ученые выяснили, что социальная сеть Instagram вдохновляет представителей поколения миллениалов на новые поездки.

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