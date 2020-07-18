Сергей Притула назвал ТОП-3 места для отдыха на Западной Украине

Ведущий рассказал, какие места его удивили в Закарпатье

Известный ведущий Сергей Притула поделился со своими подписчиками красивыми местами Украины, куда можно поехать летом 2020. На своем YouTube-канале он рассказал о самых интересных и впечатляющих местах Западной Украины. По словам шоумена, хоть границы многих стран и закрыты через пандемию коронавируса, это не повод сидеть дома и не путешествовать.

Какие ТОП-3 места Западной Украины Сергей Притула рекомендует посетить – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Полонина Боржава

Полонина Боржава Фото: instagram.com/oleg_zderko/

Это горный массив на Полонинском хребте Украинских Карпат, между реками Латорицей и Рикой в пределах Закарпатской области. Длина свыше 50 км, ширина 34 км, высота до 1681 м. Боржава является самой длинной полониной Закарпатья.

Сергей Притула предлагает большинство пути к горам преодолеть на подъемнике, а затем идти пешком, иногда делая привалы. Так вы, по его словам, получите максимальное удовольствие от невероятных пейзажей, которые слегка напоминают непревзойденные виды Ирландии. Этот маршрут не сложный и подойдет даже новичкам. "Перед тем, как спускаться на подъемнике, можете посетить колыбу или чаевню в горах", — советует ведущий.

Замок Паланок

Замок Паланок Фото: AFP

Эта средневековая крепость находится в городе Мукачево (Закарпатская область) и расположена на горе вулканического происхождения. Точная дата основания замка неизвестна, впервые он упоминается в документах, датирующихся XI веком. Название "Паланок" произошло от дубового частокола, которым был обнесен ров, ограждающий замковую гору.

Интересно, что за все это время в замке проживали и правящие князья, и аристократы, и слуги, и мастера, а во время осады он служил укрытием и для крестьян, живущих вокруг. По словам шоумена, на территории Украины сохранилось не так уж и много замков в хорошем состоянии, которым является Паланок в Мукачево. Ведущий призвал немедленно ехать сюда, если вы еще не были.

Подробнее о крепости читайте в материале 7 уникальных замков Украины, обязательных к посещению.

Село Верхняя Грабовница

Село Верхняя Грабовница Фото: instagram.com/ye.ua_podorozhi

Село Верхняя Грабовница находится в Воловецком районе Закарпатской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло всего 422 человека.

Ведущий обращает внимание именно на бункер, который находится в этом селе. Это памятка Второй мировой войны, которая хорошо сохранилась. Линия Арпада – ряд защитных объектов, которые тянулись 800 км по карпатскому хребту. Сергей Притула уверяет: это невероятно крутое место, о котором в Украине мало кто знает. Но шоумен рекомендует спускаться в тоннель с гидом – ведь без экскурсии вы мало что поймете, и вам будет не так интересно.

Все об отдыхе возле Синевира – смотрите видео:

Ранее мы рассказывали о летнем отпуске в Яремче – все, что нужно знать о курорте. Также узнайте, почему стоит поехать в Трускавец, Моршин или Сходницу.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться