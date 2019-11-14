Шесть вещей, без которых нельзя ехать в автобусный тур

Если вам предстоит ночной переезд, то позаботьтесь о хорошем сне

К автобусному туру нужно серьезно подготовиться Фото: Depositphotos

Украина имеет очень выгодное географическое положение, поэтому автобусные туры в нашей стране с каждым годом становятся все популярней. Однако подобные поездки придутся по душе не каждому. Особенно, если вам предстоит долгий путь. Но даже такие поездки можно сделать комфортными. Давайте попробуем разобраться, что взять с собой, чтобы путешествие удалось.

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Автобусный тур: что взять с собой в дорогу

Приспособления для сна. Если вам предстоит ночной переезд, то позаботьтесь о хорошем сне. На утро вы не будете выглядеть разбитым и сможете насладиться видами города. Можно взять с собой дорожную подушку и маску для сна.

Если вам предстоит ночной переезд, то позаботьтесь о хорошем сне. На утро вы не будете выглядеть разбитым и сможете насладиться видами города. Можно взять с собой дорожную подушку и маску для сна. Теплые вещи. Если вам предстоит путешествие зимой, то этот пункт будет особенно актуальным. Возьмите с собой теплые кофты и носки.

Если вам предстоит путешествие зимой, то этот пункт будет особенно актуальным. Возьмите с собой теплые кофты и носки. Перекус. В дорогу лучше брать что-то легкое. Это могут быть фрукты, протеиновые батончики, орехи. Они не займут много места в вашей сумке и не доставят дискомфорта окружающим людям.

В дорогу лучше брать что-то легкое. Это могут быть фрукты, протеиновые батончики, орехи. Они не займут много места в вашей сумке и не доставят дискомфорта окружающим людям. Бутылка воды. Если не особо любите минералку, то купите сок или лимонад. Если не доверяете придорожным кафе, то не ленитесь собрать себе термос с горячим напитком.

Если не особо любите минералку, то купите сок или лимонад. Если не доверяете придорожным кафе, то не ленитесь собрать себе термос с горячим напитком. Таблетки и средства от простуды. Важно сложить дорожную аптечку. Туда нужно положить средства от головной боли, укачивания или несварения. Они помогут решить проблему, хотя бы до пункта назначения.

Важно сложить дорожную аптечку. Туда нужно положить средства от головной боли, укачивания или несварения. Они помогут решить проблему, хотя бы до пункта назначения. Дополнительный аккумулятор. Аккумулятор выручит вас, когда батарейка на телефоне или планшете будет на "нуле".

Напомним, ранее мы рассказывали, что следует принять во внимание, собираясь в тур.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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