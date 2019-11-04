Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Штраф 2,3 тысячи гривен: в Японии ввели запрет на фото гейш

Новое правило начало действовать с 25 октября 2019 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:20
В Киото запретили фотографировать гейш
В Киото запретили фотографировать гейш
Фото: Depositphotos

В японском городе Киото туристам запретили фотографировать гейш: теперь снимок можно сделать только с их разрешения. Женщины жаловались, что туристы не только фотографируют их, но и пытаются потрогать украшения, парик или кимоно. Иногда путешественники ходят за гейшами по улицам и заставляют позировать для селфи, пишет издание The Telegraph.

Смотрите видео: 10 самых фотографируемых мест в мире

Правило начало действовать с 25 октября. В городе появились знаки на английском и китайском языках, которые рассказывают о нововведении. Штраф за несоблюдение – 83 евро (2,3 тыс. грн). На улицах установлены камеры наблюдения, поэтому нарушителя смогут найти по видеозаписи. К тому же, в Киото стали напоминать о правилах этикета через смартфон, теперь пожелание стало обязательным правилом.

Читайте также:
Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать

Глава ассоциации местных жителей и владельцев магазинов Мимико Такаясу заявила в интервью национальной телекомпании NHK, что этот запрет был введен для "сохранения традиционной атмосферы".

К слову, в последние годы число людей, посещающих Японию, резко возросло, а древняя столица Киото является одним из самых популярных мест.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это нарушение будет стоить до 900 евро. В Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Известный сайт аренды жилья сообщил неприятную новость В Египте анонсировали новые запреты для туристов: что изменится Instagram вводит важный запрет на фото: что теперь нельзя публиковать
туризм видео Япония штрафы гейши запреты
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Сегодня, 09:04Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 08:31Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 10:50Техно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

Вчера, 08:23Fun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:10Психология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

2 ноябряТехно

Apple отправила владельцев iPhone в "каменный век"

2 ноябряFood

"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности десятого выпуска

1 ноябряWellness

Ученые нашли дешевую альтернативу спортивному питанию

1 ноябряFood

Печеная тыква: польза и вред для здоровья

1 ноябряПсихология

Как правильно разговаривать с грубиянами: четыре эффективные фразы

1 ноябряШоу-бизнес

"Я впервые такое пережил": DZIDZIO попал в неприятную ситуацию на борту самолета

1 ноябряFun

1 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
Кравець з Квартал 95 поділилася особистим болем
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Максим Галкин показал роскошную фигуру Примадонны
Максим Галкин показал роскошную фигуру Примадонны
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием
Ани Лорак и Егор Глеб восхитили романтическим свиданием