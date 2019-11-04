Штраф 2,3 тысячи гривен: в Японии ввели запрет на фото гейш

Новое правило начало действовать с 25 октября 2019 года

В Киото запретили фотографировать гейш Фото: Depositphotos

В японском городе Киото туристам запретили фотографировать гейш: теперь снимок можно сделать только с их разрешения. Женщины жаловались, что туристы не только фотографируют их, но и пытаются потрогать украшения, парик или кимоно. Иногда путешественники ходят за гейшами по улицам и заставляют позировать для селфи, пишет издание The Telegraph.

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Правило начало действовать с 25 октября. В городе появились знаки на английском и китайском языках, которые рассказывают о нововведении. Штраф за несоблюдение – 83 евро (2,3 тыс. грн). На улицах установлены камеры наблюдения, поэтому нарушителя смогут найти по видеозаписи. К тому же, в Киото стали напоминать о правилах этикета через смартфон, теперь пожелание стало обязательным правилом.

Глава ассоциации местных жителей и владельцев магазинов Мимико Такаясу заявила в интервью национальной телекомпании NHK, что этот запрет был введен для "сохранения традиционной атмосферы".

К слову, в последние годы число людей, посещающих Японию, резко возросло, а древняя столица Киото является одним из самых популярных мест.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – это нарушение будет стоить до 900 евро. В Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до 7 тыс. евро штрафа.

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