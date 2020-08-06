SkyUp продлевает внутренние рейсы по Украине до конца октября
Полеты будут совершаться из Киева в два других украинских города, и обратно
SkyUp Airlines продолжает регулярные рейсы по маршрутам Киев – Одесса и Киев – Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года, сообщают в пресс-службе авиакомпании.
Про расписание и стоимость перелетов – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.
Расписание маршрутов до 24 октября включительно:
Киев – Запорожье: 6 раз в неделю – все дни, кроме субботы;
Запорожье – Киев: 6 раз в неделю – все дни, кроме воскресенья.
Киев – Одесса:
утренние рейсы – ежедневно;
вечерний рейс – каждую пятницу.
Одесса – Киев:
утренние рейсы – ежедневно;
вечерний рейс – каждое воскресение.
Стоимость билетов по направлениям стартует от 520 грн.
До 16 сентября SkyUp осуществляет также авиаперевозки между другими регионами Украины:
Харьков – Одесса – Харьков: по понедельникам, средам, четвергам, и субботам.
Львов – Херсон – Львов: по понедельникам, четвергам, и субботам.
Львов – Одесса – Львов: каждый вторник, пятницу, и воскресенье.
Ранее мы рассказывали, что авиакомпания SkyUp отменила почти 30 международных рейсов из Украины. Также вам может быть интересно, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года.
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