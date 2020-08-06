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SkyUp продлевает внутренние рейсы по Украине до конца октября

Сегодня, 16:10

Полеты будут совершаться из Киева в два других украинских города, и обратно

SkyUp Airlines продолжает регулярные рейсы по маршрутам Киев – Одесса и Киев – Запорожье и обратно до 24 октября 2020 года, сообщают в пресс-службе авиакомпании.

Про расписание и стоимость перелетов – читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

SkyUp продолжает внутреннюю полетную программу
SkyUp продолжает внутреннюю полетную программу
Фото: facebook.com/skyup.aero

Расписание маршрутов до 24 октября включительно:

Киев – Запорожье: 6 раз в неделю – все дни, кроме субботы;
Запорожье – Киев: 6 раз в неделю – все дни, кроме воскресенья.

Киев – Одесса:
утренние рейсы – ежедневно;
вечерний рейс – каждую пятницу.

Одесса – Киев:
утренние рейсы – ежедневно;
вечерний рейс – каждое воскресение.

Стоимость билетов по направлениям стартует от 520 грн.

До 16 сентября SkyUp осуществляет также авиаперевозки между другими регионами Украины:

Харьков – Одесса – Харьков: по понедельникам, средам, четвергам, и субботам.

Львов – Херсон – Львов: по понедельникам, четвергам, и субботам.

Львов – Одесса – Львов: каждый вторник, пятницу, и воскресенье.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания SkyUp отменила почти 30 международных рейсов из Украины. Также вам может быть интересно, в какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года.

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