Сколько будет стоить отдых за границей в 2020 году: мнение эксперта

С 1 июля украинцы могут позволить себе отдых за границей

Страны в который раз объявляют об открытии границ, люди скупают билеты, а в результате – отпуск переносится, ведь курорты продлевают карантин. Но говорят, что это уже окончательные даты – с 1 июля украинцы могут позволить себе отдых за границей.

Менеджер по туризму Алена Бальме в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, куда можно будет улететь, сколько это будет стоить, и что делать в случае очередного переноса открытия границ, чтобы не потерять свои деньги.

Отдых за границей в 2020 году – Хорватия

С 27 июня Тунис готов принимать украинцев, а с 1 июля открывают свои границы Турция, Египет и Хорватия. Но это уже не первые заявления об открытии. Хотя сейчас и время для отпусков, но люди боятся, что снова все затянется и пропадет не только отдых, но и деньги. Ведь турагентства полной стоимости тура не возвращают, хотя и предлагают альтернативы. А вот авиакомпании вообще не возвращают средств.

"Это или замораживание средств и использование их на другие путешествия, другие страны до конца 2020 года. Или же мы переносим даты поездки на другое время, – комментирует менеджер по туризму. – Авиакомпании или выдают ваучер, который можно использовать только в условиях этой авиакомпании, или можете перенести без штрафов вашу поездку на другие даты".

Отдых за границей в 2020 году – Албания Фото: Depositphotos

Надеемся, что дата открытия границ все же окончательная и переносить отпуск не придется. А открытые с 1 июля Турция, Египет и Хорватия даже не требуют обсервации. Но страна может потребовать ваш тест на коронавирус, сделанный в последние 48 часов. С этими неудобствами никто цены не поднимал. Ведь гостиницы и туроператоры понимают – надо привлекать клиентов.

"Даже на первые рейсы, которые будут лететь с 1-го по 7-е июля, цены намного дешевле, чем будут в конце июля", – отметила эксперт.

Если брать Албанию – стоимость тура на 7 дней за одного взрослого составляет от 6500 гривен. Египет стартует от 7500 гривен и выше на человека по системе "все включено". Стоимость на отдых в Хорватии будет от 9000 гривен и выше. Турция будет стоить от 9500 гривен – это на проживание в 4-х звездочном отеле, "все включено".

Отдых за границей в 2020 году – Тунис Фото: Pixabay

Также при возвращении в Украину обсервацию проходить не надо. Но куда бы вы не поехали в отпуск в этом году, вместе с купальниками, шлепанцами и средствами для загара в вашем чемодане обязательно должны лежать медицинские маски.

Смотрите видео об отдыхе летом во время карантина:

Напомним, ранее мы рассказывали об отдыхе в Черногории-2020: преимущества отпуска на Адриатическом побережье.

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