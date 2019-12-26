Сколько стоит отдых на горнолыжных курортах в Европе: самые бюджетные туры

Италия занимает пять позиций в ТОП-10 самых выгодных вариантов для путешествия зимой

Горнолыжные курорты в Болгарии – самые дешевые в Европе Фото: Les Anderson / Unsplash

Ежегодное исследование британской туристической компании Crystal Ski Holidays показало, что самые доступные европейские горнолыжные курорты расположены в Болгарии, а самые дорогие – в швейцарском Церматте. Об этом пишет Herald Publicist.

С учетом всех расходов, кроме проживания и авиабилетов, на горнолыжных курортах Болгарии Боровец и Банско туристы тратят за шесть дней около 530 евро на человека. Третью строчку рейтинга занимает итальянский курорт Бардонеккья. Помимо высокого уровня сервиса, здесь недорогие ski-пассы – 160 евро на шесть дней.

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Любопытно, что итальянские горнолыжные курорты занимают пять позиций в ТОП-10 самых бюджетных вариантов. Выгодно можно отдохнуть на альпийском курорте Сестриере, Саузе, Ла-Туиль и Червиния. В числе недорогих также оказались курорты Краньска Гора в Словении, австрийский Эльмау и шведский Вемдален.

Дороже всего в Европе катание на лыжах обойдется на швейцарском курорте Церматт. За питание, ski-пассы, аренду снаряжения и обучение катанию здесь придется выложить более 1200 евро в неделю. К слову, в числе пяти самых дорогих курортов оказались исключительно австрийские и швейцарские направления.

В ходе исследования эксперты оценили стоимость отдыха на 30 зимних курортах Европы. Учитывались цены на ski-пассы, аренда инвентаря, питание и уроки катания на лыжах.

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