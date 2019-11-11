Сколько стоит отдых в Карпатах зимой 2020: от Буковеля до Яремче
Предлагаем обратить внимание на несколько особенно колоритных и популярных мест
Приближается время праздников и сезонных каникул и отпусков. А вы уже думали, куда поехать зимой отдохнуть? Кто-то проводит зимний отпуск на море в теплых странах, а кто-то предпочитает заснеженные вершины гор.
Карпаты круглый год манят путешественников многочисленными местами силы, гуцульскими традициями и особенно атмосферой, которая есть только здесь. А зимой они становятся Меккой для любителей горных лыж, сноубордов и активного зимнего отдыха.
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Отдых в Украине зимой выбирает все больше людей, причем не только наши соотечественники, но и иностранцы. Предлагаем обратить внимание на несколько особенно колоритных и популярных курортов украинских Карпат.
Находится курорт у подножья одноименной горы на высоте 920 м над уровнем моря, недалеко от с. Поляница. И сезон тут начинается уже с конца ноября (и длится до начала апреля).
Отдых в Буковеле зимой – удовольствие не из дешевых, зато по качеству может сравниться с популярными европейскими горнолыжными курортами. Находится в паре часов езды от Ивано-Франковска (110 км) и немного дольше – от Львова (245 км). На авто проехать нужно будет через Яремче и Татаров, со стороны Закарпатья – через Мукачево и Рахов. Если едете на поезде, имейте в виду: от ж/д-вокзала из Ивано-Франковска курсируют регулярные маршрутки до Буковеля. Также добраться можно от Яремче (30 км) м Ворохты (21 км), куда также ездят поезда.
Еще один популярный и более демократичный вариант – остановиться между Франковском и Буковелем, в Яремче (всего 30 км от Буковеля) и ездить на горки оттуда только покататься. При это жилье в гуцульском поселке обойдется в разы дешевле, чем в горнолыжной украинской столице.
Буковель – отличная локация как для отдыха с детьми, так и для романтической поездки или веселой компанией друзей. Как правило, этот курорт предпочитают ценители высокого сервиса и опытные лыжники. Хотя и новичкам тут есть, где учиться. Тут 55 км лыжных трасс разных уровней сложности, а также места для скоростных спусков, есть ночные катания, а все спуски оснащены системами безопасности.
Отдых в Яремче зимой отличается спокойствием, размеренностью и умиротворением. Здесь нету своих горнолыжных баз, но зато есть пункты проката лыж, многочисленные такси и рейсовые маршрутки и автобусы, которые с удовольствием доставят вас в Буковель утром и заберут вечером.
Есть тут и свои трассы, правда, их всего две, они рассчитаны на новичков и протяженностью всего 300 м. Также здесь работает лыжная школа. Так что, если вы решили только начать учиться горнолыжному искусству – выбирайте этот городок.
А еще Яремче любят за чистейший смерековый воздух, радушность местных жителей, невероятная природа. Здесь достаточно большой сувенирный рынок, рынок продовольственный (домашняя брынза, грибы, орехи, вина и настойки – все можно найти). Если вас интересует отдых в Карпатах зимой относительно недорого – выбирайте Яремче. Из достопримечательностей здесь – скалы и тропа Довбуша, гора Маковиця, чуть дальше – Хомяк, водопад Девичьи слезы и национальный парк Карпаты – заповедник, где живут олени и дикие кабаны. Особенно это понравится тем, кто планирует отдых в Карпатах зимой с детьми: зверюшек можно кормить и гладить через сетку, детки обычно в восторге.
Поселок Славское – это те Карпаты, где хорош отдых и зимой, и летом. Сезон катания на лыжах в Славском продолжается с декабря по март. Находится поселок в 130 км от Львова, и добраться сюда относительно легко, так как в Славском останавливаются поезда (например, Киев-Ужгород и другие).
Когда-то в Славское съезжалась на оздоровление и отдых польская и венгерская знать, сегодня этот популярный зимний курорт доступен всем желающим. Из достопримечательностей – пещера Писаная криница и водопад Каменка. А популярнейший горнолыжный комплекс находится на горе Тростян: здесь 11 трасс. Подходит как опытным лыжникам, так и начинающим (есть даже специальная "зона чайников", где учатся осваивать азы те, кто впервые встал на лыжи. А есть и спортивная трасса для профессионалов. Также трассы есть в зонах катания Погар, Политехник, Менчул и Высокий Верх.
Это самый высокогорный горнолыжный курорт Украины (высота 1700 м над уровнем моря). Находится недалеко от с. Ясиня, в 170 км от Львова и 120 от Ивано-Франковска. Если добираться на поезде, нужно от Ивано-Франковска или Черновцов садиться на автобус до Ясини, а оттуда до курорта организовывают трансферы сами отели либо можно заказать такси-внедорожник.
На Драгобрате 20 трасс разного уровня сложности общей протяженностью 10 км. Основные трассы сосредоточены вокруг горы Стог. Есть возможности для фристайла, хорошие условия для сноубордистов и даже услуги хели-ски: подъем к горным вершинам на вертолете.
Отдых в Закарпатье зимой также очень популярен. Самые популярные горнолыжные курорт Закарпатья – Воловец, Пилипец, Подобовец, Мукачево, Свалява, гора Красия в 65 км от Ужгорода и др.
Чтобы описать горнолыжные курорты Закарпатья, нужна отдельная статья. Мы же пока скажем только, что сюда едут не только кататься на лыжах, но и на оздоровление (обратите внимание на многочисленные санатории в Мукачевском, Хустском районах, Сваляве), подышать горным чистым воздухом и насладиться неимоверной красотой природы.
На отдых в Карпатах зимой цена может быть очень разная и зависит от массы факторов. Например, дешевле всего ехать в начале сезона (конец ноября) и в конце (конец марта-начало апреля). В период новогодних праздников и Рождества – стоимость может повыситься до трех раз, а места в отелях нужно выкупать очень заранее на этот период.
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Также цена зависит от типа жилья: частные "садыбы" и виллы, как правило, дешевле и расчет – напрямую с хозяевами. В отелях ночевка обойдется дороже, зато вам могут предложить дополнительный сервис, питание и пр. Средняя цена за сутки на двоих в номере в не праздничный период такая: Буковель – от 900 грн до 3500 в отеле; и от 600 до 2000 и выше на частной вилле. Хостел можно найти за 350 грн за ночь, отдельный коттедж – от 5000 грн.
В Яремче можно найти жилье, начиная от 350 грн (частная вилла) и до 2000 грн за ночь в отеле с завтраком. Славское предлагает гостям размещение стоимостью от 500 грн до 2500 за ночь на двоих. Закарпатье порадует гостей разнообразием предложений. Цены зависят от удаленности отеля от подъемника, расположения, транспортной развязки и инфраструктуры на курорте. Цена колеблется в среднем в пределах от 1000 грн за двоих за ночь до нескольких тысяч за отдельный шале или коттедж на семью.
Если вы не любите лыжи, это совсем не означает, что горы зимой не для вас. Практически на каждом карпатском курорте вам предложат развлечения – начиная от верховой езды и езды на санях, запряженных лошадьми и поездки на квадроциклах, заканчивая традиционными саунами и атмосферными карпатскими чанами на свежем воздухе с добавлением пахучей смереки! А еще – зимняя рыбалка в форельных хозяйствах, шашлыки, местная кухня и многочисленные экскурсии – все это стоит того, чтобы на вопрос "Куда поехать зимой в Украине", ответить: конечно же, в Карпаты!
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