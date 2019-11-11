Сколько стоит отдых в Карпатах зимой 2020: от Буковеля до Яремче

Предлагаем обратить внимание на несколько особенно колоритных и популярных мест

Карпаты - это замечательное место для зимнего отдыха Фото: Depositphotos

Приближается время праздников и сезонных каникул и отпусков. А вы уже думали, куда поехать зимой отдохнуть? Кто-то проводит зимний отпуск на море в теплых странах, а кто-то предпочитает заснеженные вершины гор.

Карпаты круглый год манят путешественников многочисленными местами силы, гуцульскими традициями и особенно атмосферой, которая есть только здесь. А зимой они становятся Меккой для любителей горных лыж, сноубордов и активного зимнего отдыха.

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Отдых в Украине зимой выбирает все больше людей, причем не только наши соотечественники, но и иностранцы. Предлагаем обратить внимание на несколько особенно колоритных и популярных курортов украинских Карпат.

Буковель 2020: что нужно знать об отдыхе зимой

Находится курорт у подножья одноименной горы на высоте 920 м над уровнем моря, недалеко от с. Поляница. И сезон тут начинается уже с конца ноября (и длится до начала апреля).

Отдых в Буковеле зимой – удовольствие не из дешевых, зато по качеству может сравниться с популярными европейскими горнолыжными курортами. Находится в паре часов езды от Ивано-Франковска (110 км) и немного дольше – от Львова (245 км). На авто проехать нужно будет через Яремче и Татаров, со стороны Закарпатья – через Мукачево и Рахов. Если едете на поезде, имейте в виду: от ж/д-вокзала из Ивано-Франковска курсируют регулярные маршрутки до Буковеля. Также добраться можно от Яремче (30 км) м Ворохты (21 км), куда также ездят поезда.

Буковель Фото: Depositphotos

Еще один популярный и более демократичный вариант – остановиться между Франковском и Буковелем, в Яремче (всего 30 км от Буковеля) и ездить на горки оттуда только покататься. При это жилье в гуцульском поселке обойдется в разы дешевле, чем в горнолыжной украинской столице.

Буковель – отличная локация как для отдыха с детьми, так и для романтической поездки или веселой компанией друзей. Как правило, этот курорт предпочитают ценители высокого сервиса и опытные лыжники. Хотя и новичкам тут есть, где учиться. Тут 55 км лыжных трасс разных уровней сложности, а также места для скоростных спусков, есть ночные катания, а все спуски оснащены системами безопасности.

Яремче 2020: что нужно знать об отдыхе зимой

Отдых в Яремче зимой отличается спокойствием, размеренностью и умиротворением. Здесь нету своих горнолыжных баз, но зато есть пункты проката лыж, многочисленные такси и рейсовые маршрутки и автобусы, которые с удовольствием доставят вас в Буковель утром и заберут вечером.

Есть тут и свои трассы, правда, их всего две, они рассчитаны на новичков и протяженностью всего 300 м. Также здесь работает лыжная школа. Так что, если вы решили только начать учиться горнолыжному искусству – выбирайте этот городок.

Яремче Фото: Depositphotos

А еще Яремче любят за чистейший смерековый воздух, радушность местных жителей, невероятная природа. Здесь достаточно большой сувенирный рынок, рынок продовольственный (домашняя брынза, грибы, орехи, вина и настойки – все можно найти). Если вас интересует отдых в Карпатах зимой относительно недорого – выбирайте Яремче. Из достопримечательностей здесь – скалы и тропа Довбуша, гора Маковиця, чуть дальше – Хомяк, водопад Девичьи слезы и национальный парк Карпаты – заповедник, где живут олени и дикие кабаны. Особенно это понравится тем, кто планирует отдых в Карпатах зимой с детьми: зверюшек можно кормить и гладить через сетку, детки обычно в восторге.

Славское 2020: что нужно знать об отдыхе зимой

Поселок Славское – это те Карпаты, где хорош отдых и зимой, и летом. Сезон катания на лыжах в Славском продолжается с декабря по март. Находится поселок в 130 км от Львова, и добраться сюда относительно легко, так как в Славском останавливаются поезда (например, Киев-Ужгород и другие).

Поселок Славское Фото: Wikipedia

Когда-то в Славское съезжалась на оздоровление и отдых польская и венгерская знать, сегодня этот популярный зимний курорт доступен всем желающим. Из достопримечательностей – пещера Писаная криница и водопад Каменка. А популярнейший горнолыжный комплекс находится на горе Тростян: здесь 11 трасс. Подходит как опытным лыжникам, так и начинающим (есть даже специальная "зона чайников", где учатся осваивать азы те, кто впервые встал на лыжи. А есть и спортивная трасса для профессионалов. Также трассы есть в зонах катания Погар, Политехник, Менчул и Высокий Верх.

Драгобрат 2020: что нужно знать об отдыхе зимой

Это самый высокогорный горнолыжный курорт Украины (высота 1700 м над уровнем моря). Находится недалеко от с. Ясиня, в 170 км от Львова и 120 от Ивано-Франковска. Если добираться на поезде, нужно от Ивано-Франковска или Черновцов садиться на автобус до Ясини, а оттуда до курорта организовывают трансферы сами отели либо можно заказать такси-внедорожник.

Драгобрат Фото: Андрей Великолепный / google.com/maps

На Драгобрате 20 трасс разного уровня сложности общей протяженностью 10 км. Основные трассы сосредоточены вокруг горы Стог. Есть возможности для фристайла, хорошие условия для сноубордистов и даже услуги хели-ски: подъем к горным вершинам на вертолете.

Закарпатье 2020: что нужно знать об отдыхе зимой

Отдых в Закарпатье зимой также очень популярен. Самые популярные горнолыжные курорт Закарпатья – Воловец, Пилипец, Подобовец, Мукачево, Свалява, гора Красия в 65 км от Ужгорода и др.

Закарпатье Фото: Depositphotos

Чтобы описать горнолыжные курорты Закарпатья, нужна отдельная статья. Мы же пока скажем только, что сюда едут не только кататься на лыжах, но и на оздоровление (обратите внимание на многочисленные санатории в Мукачевском, Хустском районах, Сваляве), подышать горным чистым воздухом и насладиться неимоверной красотой природы.

Отдых в Карпатах зимой 2020: цены

На отдых в Карпатах зимой цена может быть очень разная и зависит от массы факторов. Например, дешевле всего ехать в начале сезона (конец ноября) и в конце (конец марта-начало апреля). В период новогодних праздников и Рождества – стоимость может повыситься до трех раз, а места в отелях нужно выкупать очень заранее на этот период.

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Также цена зависит от типа жилья: частные "садыбы" и виллы, как правило, дешевле и расчет – напрямую с хозяевами. В отелях ночевка обойдется дороже, зато вам могут предложить дополнительный сервис, питание и пр. Средняя цена за сутки на двоих в номере в не праздничный период такая: Буковель – от 900 грн до 3500 в отеле; и от 600 до 2000 и выше на частной вилле. Хостел можно найти за 350 грн за ночь, отдельный коттедж – от 5000 грн.

Буковель, Карпаты Фото: Depositphotos

В Яремче можно найти жилье, начиная от 350 грн (частная вилла) и до 2000 грн за ночь в отеле с завтраком. Славское предлагает гостям размещение стоимостью от 500 грн до 2500 за ночь на двоих. Закарпатье порадует гостей разнообразием предложений. Цены зависят от удаленности отеля от подъемника, расположения, транспортной развязки и инфраструктуры на курорте. Цена колеблется в среднем в пределах от 1000 грн за двоих за ночь до нескольких тысяч за отдельный шале или коттедж на семью.

Чем заняться зимой в Карпатах, если вы не лыжник

Если вы не любите лыжи, это совсем не означает, что горы зимой не для вас. Практически на каждом карпатском курорте вам предложат развлечения – начиная от верховой езды и езды на санях, запряженных лошадьми и поездки на квадроциклах, заканчивая традиционными саунами и атмосферными карпатскими чанами на свежем воздухе с добавлением пахучей смереки! А еще – зимняя рыбалка в форельных хозяйствах, шашлыки, местная кухня и многочисленные экскурсии – все это стоит того, чтобы на вопрос "Куда поехать зимой в Украине", ответить: конечно же, в Карпаты!

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