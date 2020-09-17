Сколько стоит вызвать такси украинцу и туристу: эксперимент "Сегодня"

Журналисты проверили, будет ли одинаковой цена поездки для украинцев и иностранцев в одном и том же направлении

Вызвать такси – это важный момент путешествия, особенно в условиях пандемии коронавируса. Но бытует мнение, что чуть ли не каждый второй киевский таксист хочет нагреть руки на пассажирах, особенно на иностранцах.

Журналисты "Сегодня" Юрий Гула и Елена Гончаренко провели эксперимент: заказали популярный турмаршрут столицей, а затем — проехались ним же, представившись иностранцами. Сколько пришлось заплатить, и был ли одинаковым тариф для своих и приезжих — узнайте в материале.

Сюжет Юрия Гулы и Елены Гончаренко Видео: Сегодня

Эксперимент решили провести на Центральном вокзале столицы, через который в год проходит более 20 миллионов пассажиров. Кто хоть раз приезжал в Киев поездом, знает, на выходе из вокзала первыми вас встретят не родственники и друзья, а таксисты.

Сначала Елена и Юрий решили спросить сколько будет стоить добраться в самый центр Киева (на Софиевскую площадь) у таксистов, предлагающих свои услуги прямо в здании вокзала. Цена оказалась действительно заоблачной — 200 гривен за маршрут длиной меньше четырех километров.

Следующий шаг – вызвать официального перевозчика по одному из объявлений, которыми пестрит перрон вокзала. Позвонив по первому попавшемуся номеру и заказав авто в центр города, услышали тариф 63 гривны. По легенде, журналисты представились обычной парой украинцев, но решили усложнить таксисту задачу, попросив остановиться на пять минут по дороге. Таксист посчитал за простой, и в конечном счете стоимость поездки составила 70 гривен для обычных украинских пассажиров.

Такси в Украине Фото: Depositphotos

Елена и Юрий снова вызвали такси в той же службе и по тому же адресу, только в этот раз притворившись иностранцами, которые вообще не говорят по-украински. Так совпало, что их водитель ни слова не понимал по-английски.

Тот же маршрут, та же остановка на пять минут возле парка Шевченко — только на этот раз водитель попросил за поездку 85 гривен. Когда Елена передала 100 гривен, ей вернули только 10 гривен сдачи. То есть, поездка для "иностранцев" обошлась в 90 гривен.

Одна служба такси, один маршрут, а цены разные. Как такое может произойти, мы спросили у эксперта.

Андрей Антонюк председатель Украинской таксомоторной ассоциации

Председатель Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк сказал, что журналистов обманули: "Вас обманули, да. На нелегальном рынке вы не имеете никаких шансов — мы сравниваем это с едой в ресторане. В такси вы пришли, заказали услугу, а в конце вы должны взять расчетный документ".

Если в случае мошенничества со стороны таксиста или аварии вам придется обратиться в полицию – нужно иметь при себе чек за поездку в такси. Иначе вы не сможете доказать, что вам предоставлялись платные услуги. Расчетный документ можно заранее попросить у оператора службы такси или уже в машине у водителя.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" провели еще один эксперимент и первыми ощутили новый аромат Киева, узнав, чем пахнет столица. Также мы рассказывали вам про самые "инстаграмные" места Киева для стильных фото.

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