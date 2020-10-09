SkyUp открывает новый рейс из Киева в Кайсери. Билеты доступны только в обе стороны

Город Кайсери называют одним из ворот в Каппадокию

С 27 декабря SkyUp открывает еще одно направление из Украины в Турцию – в город Кайсери. Он известен своим горнолыжным курортом, а также близостью к Каппадокии. Вылеты будут два раза в неделю из Киева, по четвергам и воскресеньям.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цена стартует от 5390 грн в обе стороны без багажа. Доступна покупка билетов только в обе стороны. Продолжительность путешествия – любая на выбор пассажира.

SkyUp откроет новое направление в Турцию в декабре Фото: facebook.com/skyup.aero

Город Кайсери подойдет тем, кому нравится сочетать разные виды отдыха. Из его аэропорта можно отправиться прямо на горнолыжный курорт Эрджиес, до которого всего 30 км и не более часа езды.

С Кайсери также легко попасть в центр Каппадокии и национальный пещерный парк Гёреме, известные своей красотой и волшебными ландшафтами. Сам город-миллионник Кайсери интересен своей древней историей. Здесь можно хорошо отдохнуть и сходить на шопинг.

Ранее стало известно, что туристам для путешествий по Турции теперь нужен специальный код. Также ранее мы рассказывали, что Windrose открывает рейсы из Киева в Любляну с 24 октября.

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